IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Папата се среща с Вселенския патриарх

След Турция, Лъв XIV ще се отправи към Ливан

08.10.2025 | 09:02 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Папа Лъв XIV ще пътува до Турция и Ливан в края на ноември, обяви Ватикана, цитиран от Ройтерс. Това ще бъде първото посещение извън Италия на новия лидер на световната Католическа църква, която наброява 1,4 милиарда души.

Лъв XIV, който е първият папа от САЩ в историята, ще бъде в Турция от 27 до 30 ноември, преди да се отправи към Ливан, където ще остане от 30 ноември до 2 декември, пояснява агенцията. В Ливан се очаква папата да говори за тежкото положение на християните в Близкия изток и да отправи призиви за мир в региона.

Лъв беше избран от католическите кардинали от цял свят на 8 май, за да замени покойния папа Франциск, който планираше да посети и двете страни, но не успя да отиде поради здравословни проблеми, припомня Ройтерс.

Очаква се папата да се срещне в Турция с Вселенския патриарх Вартоломей – духовен водач на 260-те милиона православни християни по света, по повод честванията на 1700-годишнината от важен ранен църковен събор, който се е провел в Никея (днешен Изник).

„Изключително символично е, че папа Лъв ще посети (патриарха) по време на първото си официално пътуване“, каза пред Ройтерс преподобният Джон Хрисавгис, съветник на Вартоломей.

Свещеникът допълни още, че папата „несъмнено се стреми да изрази и утвърди своята идентичност като християнин в свят с много различни вероизповедания, където всички хора, независимо от религията и расата, са призовани да живеят заедно във взаимно разбирателство“.

Първите пътувания на новия папа обикновено се разглеждат като индикация за проблемите, които папата иска да подчертае по време на управлението си, отбелязва Ройтерс. Очакваше се от месеци Лъв да пътува до Турция за първото си пътуване в чужбина, но допълнителното посещение в Ливан се появи в дискусиите едва през последните седмици.

Ватикански служители казват, че папата иска да отправи призиви за мир и да почете химическата експлозия през 2020 г. в пристанището на Бейрут, която уби 200 души и причини щети за милиарди долари. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

папа вселенски патриарх турция ливан
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem