Нелегалният хазарт завладява Европа: доклад на Yield Sec разкрива тревожни данни

Нелицензираните оператори доминират европейския онлайн хазартен пазар, показва последният доклад на анализаторската компания Yield Sec, цитиран от European Gaming.

Според проучването, нерегулираните платформи контролират 71% от брутната печалба (GGY) в хазарта в рамките на 27-те държави членки на ЕС, генерирайки 80,6 милиарда евро от общо 114,3 милиарда евро. За сравнение, лицензираните и регулирани оператори, които подлежат на данъчно облагане и контрол, са постигнали едва 33,6 милиарда евро, или 29% от пазара.

Докладът на Yield Sec предупреждава, че бързият ръст на нелегалните платформи поставя под заплаха не само приходите на регулираните оператори, но и държавните бюджети и безопасността на потребителите. Данните са показателни — 81 милиона европейци (или 18% от населението на ЕС) са имали контакт с незаконни хазартни услуги през изминалата година.

Нерегулираните компании използват все по-усъвършенствани дигитални инструменти, за да достигат до своята аудитория. Те се възползват от хазарт с криптовалути, пазари за прогнози и платформи като TikTok и Instagram, където чрез фалшиви отзиви, банкови логотипи и deepfake видеа с известни личности заблуждават потребителите чрез измамни рекламни кампании.

Финансовите щети за държавите са сериозни – според изчисленията на Yield Sec, правителствата в ЕС са изгубили около 20 милиарда евро от невнесени данъци през 2024 г. Докладът определя това като „ефектът на кулата Дженга“ – ситуация, при която по-строгите регулации върху легалните оператори неволно засилват конкурентоспособността на нелегалните.

България в борбата срещу нелегалния хазарт

На фона на тревожните европейски тенденции, България активно се противопоставя на сивия сектор. През последните девет месеца легалните оператори у нас са подали десетки сигнали до Националната агенция за приходите (НАП) относно нелегални сайтове и онлайн оператори, действащи без лиценз.

Тази активна позиция на бизнеса показва, че регулираният сектор в България е ангажиран партньор на държавата в усилията за ограничаване на незаконните практики и защита на потребителите. Наред с това, НАП и другите компетентни институции засилват контрола върху онлайн пространството, като идентифицират и блокират нелицензирани домейни и работят по създаването на по-ефективен механизъм за мониторинг и санкции.

Българският подход показва, че координацията между държавата, бизнеса и технологичните партньори е ключова за ограничаване на нелегалния хазарт. Именно тази синергия е в основата и на препоръките на Yield Sec, според които устойчивият модел изисква сътрудничество между правителства, регулатори и индустрията, с цел идентифициране, рестрикция и превенция на незаконните оператори.

Въпреки предизвикателствата, българската игрална индустрия демонстрира воля за прозрачност и защита на потребителите, което я позиционира сред добрите примери в региона.