Операция за употреба на наркотици сред известни личности в Истанбул

Операция за употреба на наркотици сред известни личности беше проведена в Истанбул. Заподозрени са 19 души, сред които актьори, певци и хора на изкуството, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер".

В тази връзка жандармерията е отвела в Районното управление певиците Хадисе Ачъкьоз, Ирем Дериджи, инфлуенсърите Дилян Полат, Енгин Полат, Дуйгу Йозаслан Мутаф, актьорите Кубилай Ака, Каан Ълдъръм, Мерт Язъджъоглу, актрисите Беррак Тюзюнтач, Демет Евгар Бабаташ, Зейнеп Мерич Арал Кескин, Йозге Йозпиринчиджи. На заподозрените са взети показания и кръвни проби.

По информация на онлайн изданието „Хюрийет“ сред тях е и певицата Зийнет Сали, която според адвокатите ѝ се намира в чужбина и ще даде показания, след като се върне. Защитниците на певица твърдят, че тя дори не употребява тютюневи изделия.

Към настоящия момент никой от заподозрените, които са дали показания и кръвни проби, не е задържан. Разследването ще продължи спрямо резултатите от кръвните тестове.

(Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)