Трагичен детски рожден ден: Надрусани и пияни родители бяха намерени мъртви във вана

Една празнична вечер в Бразилия завърши трагично: родители, които прекарали деня, празнувайки четвъртия рожден ден на дъщеря си, бяха открити мъртви в нажежена вана в мотелската си стая.

Военният полицай Жеферсон Луиз Сагаз и партньорката му, собственичка на салон за красота Ана Каролина Силва, били намерени безжизнени на 11 август в мотел "Dallas" в град Сао Жозе, съобщават Daily Mail, People, Mirror и бразилската телевизия Globo (G1).

Двамата, заедно от 20 години, прекарали деня в парк с приятели и роднини, пиейки алкохол и празнувайки рождения ден на детето си. След това оставили малката при сестрата на Сагаз и отишли на нощен клуб, а по-късно се настанили в мотела.

Разследването установило, че температурата на водата във ваната надхвърлила 50°C (122°F), а в стаята били включени и електрическа печка, и вентилационна система, също настроени на висока температура. Освен това на място били открити следи от кокаин, твърди началникът на полицията Фелипе Симао, цитиран от G1.

"Причината за смъртта и на двамата е една и съща. Става дума за екзогенно отравяне, благоприятстващо топлинен удар с тежка дехидратация, термичен колапс и органна недостатъчност. С други думи, смъртта е настъпила вследствие на съвкупност от фактори", заяви Андерса Боер Фронза, главен експерт от Научната полиция

Симано добавил: "Водата във ваната се е загряла до над 50°C за кратко време. В комбинация с нагрятата стая и наличните вещества, стигнахме до извода, че става дума за внезапна смърт."

Семейството на Ана Каролина Силва обаче категорично отхвърли твърденията за употреба на наркотици. В изявление, цитирано от G1, близките написаха: „С дълбоко възмущение ние, семейството на Ана Каролина да Силва, известна като Ана да Мууд, отхвърляме фалшивите новини, които се разпространяват. Макар докладите да сочат наличие на вещества в кръвта ѝ, ние сме напълно убедени, че Ана не е употребявала наркотици. Като се имат предвид несъответствията, настояваме за сериозно и прозрачно разследване. Целта ни е да съхраним паметта и достойнството ѝ и да не позволим тя да бъде опетнена от безотговорни спекулации.“

Според Daily Mail приятели на двойката също споделят, че не е имало данни за насилие и че нито Жеферсон, нито Ана са били известни с употреба на наркотици.

Началник Симао обяснил пред изданието: "Възможно тялото им да не е била съвместимо с веществото, особено в комбинация с алкохол."