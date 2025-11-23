Рецептата Dnes: Сьомга със зеленчуци на фурна

Състав:
- 2 филета сьомга
- 1 супена лъжица зехтин
- 1 тиквичка, нарязана на филийки
- 1 червена чушка, нарязана
- 1 малка глава червен лук, нарязана
- 1 чаена лъжичка пушен червен пипер
- 1/2 чаена лъжичка чесън на прах
- 200 г чери домати
- Сол и пипер на вкус
Приготвяне:
- Загрейте фурната на 200 градуса.
- Покрийте тава с хартия за печене.
- Поставете тиквичките, чушката и лука в тавата, поръсете с половината от зехтина, подправете със сол, пипер, пушен червен пипер и чеснов прах, разбъркайте.
- Печете зеленчуците около 10 – 15 минути.
- Извадете тавата, преместете зеленчуците на една страна.
- Поставете филетата сьомга на другата страна, поръсете сьомгата с останалия зехтин, подправете със сол и пипер.
- Добавете чери доматите около сьомгата.
- Върнете във фурната и печете още около 10-15 минути, докато сьомгата е готова, а зеленчуците омекнат.
- Сервирайте директно от тавата.
- Приблизителни калории: 480–500 kcal на порция (в зависимост от размера на сьомгата и количеството зехтин).
