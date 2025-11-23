IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Сьомга със зеленчуци на фурна

Бързо ястие

23.11.2025 | 18:30 ч. 1
Снимка: istock

Състав:

  • 2 филета сьомга
  • 1 супена лъжица зехтин
  • 1 тиквичка, нарязана на филийки
  • 1 червена чушка, нарязана
  • 1 малка глава червен лук, нарязана
  • 1 чаена лъжичка пушен червен пипер 
  • 1/2 чаена лъжичка чесън на прах
  • 200 г чери домати
  • Сол и пипер на вкус

Приготвяне:

  • Загрейте фурната на 200 градуса. 
  • Покрийте тава с хартия за печене.
  • Поставете тиквичките, чушката и лука в тавата, поръсете с половината от зехтина, подправете със сол, пипер, пушен червен пипер и чеснов прах, разбъркайте.
  • Печете зеленчуците около 10 – 15 минути.
  • Извадете тавата, преместете зеленчуците на една страна.
  • Поставете филетата сьомга на другата страна, поръсете сьомгата с останалия зехтин, подправете със сол и пипер. 
  • Добавете чери доматите около сьомгата.
  • Върнете във фурната и печете още около 10-15 минути, докато сьомгата е готова, а зеленчуците омекнат.
  • Сервирайте директно от тавата.
  • Приблизителни калории: 480–500 kcal на порция (в зависимост от размера на сьомгата и количеството зехтин). 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

