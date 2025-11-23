7 цвята за маникюр, които ще ви нaстроят за празниците

7 цвята за маникюр през ноември, които ще ви пренесат до празниците

Преди снежинките и елхичките

След Хелоуин вече украсата по магазините е коледна, но някак си ни е рано да пуснем Марая Кери и Майкъл Бубле. Виждаме топлите празнични напитки, но латето с тиквени подправки все още е на мода и определено ни подсказва, че Коледа е далеч. Именно затова все още търсим есенни маникюри, а не такива със снежинки и елхички.

Ноемврийските маникюри се поддават на спектър от богати, луксозни нюанси и дълбоко наситени тонове. Това е време, когато цветове като бордо, сливово и шоколадовокафяво пасват особено добре, а също така е и идеалният сезон за демонстриране на ултратопли нюанси като кайсия и кехлибар.

Ако търсите вдъхновение за есенен маникюр, ние имаме няколко предложения за вас. Запазете си тази статия в отметките преди следващия ви час в салона, за да можете да изберете перфектния нюанс без колебание.

Червена боровинка

Тъкмо навреме за топлите сосове, ултранаситеният цвят на червена боровинка е един от най-красивите и популярни избори за вашия маникюр. Това е най-дълбокото червено с по-хладен подтон, който не е кафяв или лилав, нито пък изглежда черен отдалеч. Преодолявайки разликата между есента и празничния сезон, това е безспорен цвят, който да изберете.

Горчица

Масленожълтото и лимоненожълтото имаха своя звезден момент през топлите месеци, но сега се появява богат и пикантен клас жълто. Запознайте се с цвят горчица, който има най-прекрасния, дълбок меден вид, съчетаващ цялото богатство на есента и яркостт на жълтото, обединени в едно.

