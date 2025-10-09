За икономически растеж: Пъбовете на Острова ще работят до ранни зори

Във Великобритания пъбове, клубове и ресторанти ще могат да остават отворени до ранни зори като част от опитите на управляващите лейбъристите за стимулиране на икономическия растеж, съобщи в ексклузивен материал вестник Гардиън". Според критиците обаче това ще доведе само до повече пиянски изстъпления, предаде кореспондентът на БНР.

Британските министри продължават да разработват планове да позволят на заведенията, продаващи алкохол, да удължат работното си време, за да стимулират "британските нощи навън" и да помогнат на сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

Премиерът Киър Стармър е готов да подкрепи плана, който е изготвен от лидери на алкохолната и хотелиерската индустрия и е одобрен от Министерството на финансите.

Критиците обаче предупреждават, че планираната либерализация на режима за лицензиране на алкохол в Англия и Уелс ще подкопае правото на местните съвети да решават за работното време, ще даде на индустрията за напитки безпрецедентна власт и ще ограничи възможността на хората, засегнати от късното работно време, да възразяват.

Здравни експерти смятат, че плановете представляват "харта за хаос", която ще доведе до повече агресия, свързана с алкохола, по-голямо насилие срещу жени и дори повече смъртни случаи от алкохол. Лидери в бранша пък твърдят, че "една нова и подобрена система за лицензиране, подходяща за XXI век, ще бъде огромен тласък за кръчмите, баровете, ресторантите и хотелите в страната".