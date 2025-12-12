Защо иракските кюрди се нуждаят от противовъздушна отбрана

Вечерта на 26 ноември газовото находище Хор Мор в автономния Кюрдистан в Северен Ирак беше атакувано от дрон, за който първоначално се смяташе, че е камикадзе. Атаката беше последната от около дузина подобни атаки, насочени към това важно газово съоръжение през последните няколко години. Съоръжението доставя втечнен петролен газ, който е от решаващо значение за производството на електроенергия в региона. След атаката околните райони претърпяха прекъсвания на електрозахранването. Атаката илюстрира защо Кюрдистанският регион, ключов партньор на САЩ , се нуждае от по-добра противовъздушна отбрана, за да спре атаките в бъдеще, пише за TNI Сет Дж. Францман, автор на „Войни с дронове: Пионери, Машина за убиване, Изкуствен интелект и битката за бъдещето“.

Атаката беше широко осъдена от кюрдските лидери в Ербил, столицата на автономния регион, както и от Съединените щати, ООН и други. Турция и Иран публикуваха изявления, осъждащи атаката. В миналото подкрепяни от Иран милиции бяха обвинявани за заплахи срещу газовото находище. Милициите са атакували Кюрдистанския регион, използвайки дронове и ракети през последните шест години. Освен това, същите милиции са атакували американските сили в Ирак.

Премиерът на Кюрдистан Масрур Барзани публикува изявление, в което се казва:

„Осъждам страхливото нападение срещу газовото находище Хор Мор по най-категоричен начин и призовавам федералното правителство да открие извършителите и да ги изправи пред правосъдието. Обичайните терористи или който и да стои зад атаките тази вечер, не може да бъдат освободени под гаранция, както в миналото.“ Той призова Съединените щати и международните партньори в региона да „осигурят необходимото защитно оборудване за защита на нашата гражданска инфраструктура и да ни подкрепят в предприемането на сериозни действия за възпиране на тези атаки срещу нашия народ и нашия напредък“.

Барзани е един от многото местни гласове, които призовават Вашингтон и други да направят повече, за да се даде възможност на региона да се защити. Съединените щати изглеждат готови да направят повече, отколкото в миналото. Например, посолството на САЩ в Багдад отбеляза : „Готови сме да подкрепим усилията за защита на тази критична инфраструктура и ще продължим да подчертаваме важността на Ирак да отстоява своя суверенитет пред лицето на опитите за подкопаването му и да гарантира, че всички оръжия, особено дронове, ракети и реактивни снаряди, са поставени под държавен контрол.“

Марк Савайя, новият пратеник на САЩ в Ирак, също подчерта колко важна е бъдещата стабилност за Ирак.

„Днес светът гледа на Ирак като на страна, способна да играе по-голяма и по-влиятелна роля в региона, при условие че въпросът за оръжията извън държавния контрол бъде напълно решен и престижът на официалните институции бъде защитен“, написа той на 29 ноември.

Докато американските служители внимателно подбират думите си, като досега не споменават Иран в изявления, ясно е, че препратките към „неофициална власт“ и други термини сочат, че виновникът е милицията.

„Ирак е на критичен кръстопът. Той може да се насочи към независими институции, способни да прилагат закона и да привличат инвестиции, или да се върне в цикъла на сложност, който е обременил всички“, казва Савайя.

Осигуряването на противовъздушна отбрана на Ирак или разполагането на противовъздушна отбрана от САЩ на избрани места вероятно не е най-добрият отговор. Съединените щати са разполагали противовъздушна отбрана в Ирак в миналото, за да прихващат дронове и балистични ракети. Американските сили би трябвало вече да разполагат с необходимата им отбрана, а ако нямат, тогава тази отбрана трябва да бъде засилена.

Ключът сега е да се осигури на Кюрдистанския регион подходяща отбрана. Това може да бъде съчетано с подобен пакет за Багдад. Съществуват обаче опасения, че всяко отбранително оборудване, предоставено на Багдад, може да попадне в ирански ръце, поради влиянието, което подкрепяните от Иран милиции поддържат в Ирак. Тези милиции са част от Силите за народна мобилизация , официална паравоенна групировка в Ирак. Много от милициите вече са санкционирани от Съединените щати като терористични групи. Като се има предвид напрежението между Израел и Иран, може да е проблематично да се осигури на Багдад каквато и да е усъвършенствана система за противовъздушна отбрана.

От друга страна, Кюрдистанският регион е ключов партньор на САЩ и е изправен пред заплахи от подкрепяните от Иран милиции. Сред компаниите, участващи в работата по газовото находище Хор Мор, е базираната в ОАЕ Dana Gas. Поради това е логично съоръжението да се защитава, предвид ключовата му роля в снабдяването на региона с електроенергия. Американски дипломати се срещнаха с министъра на електроенергията на Кюрдистанския регион в същия ден, в който се случи нападението срещу Хор Мор.

В Ербил са заложени и други въпроси.

Регионът наскоро отвори отново тръбопровод за Турция, съюзник на НАТО. Освен това Турция работи за мир с Кюрдската работническа партия (ПКК), която има бази в Северен Ирак. Стабилизирането и укрепването на Кюрдистанския регион и предотвратяването на прекъсвания на електрозахранването помага за мирния процес през границата, докато ПКК се разоръжава.

Това ще се отрази и на подкрепяните от САЩ Сирийски демократични сили в Сирия, които подобриха връзките си с Кюрдистанския регион през последните месеци. Това поставя Ербил в центъра на теми, свързващи Багдад, Анкара, Техеран и Дамаск. Ако сравнително евтини дронове, евентуално доставени от Иран на милиции в Ирак, или ракети могат да причинят хаос в електрическата мрежа в Северен Ирак, това ще подхрани хаос и ще отвлече вниманието от политиките, които засягат региона.

Противовъздушната отбрана не е задължително да бъде скъпа. Войната в Украйна показа, че дронове от ирански тип „Шахед“ могат да бъдат свалени в голям брой, тъй като са сравнително бавни и лесни за прицелване. Кюрдистанският регион не разполага с военновъздушни сили или хеликоптери, способни да свалят дронове. Следователно, решение може да включва C-RAM и подобни системи, които Съединените щати използват за защита на силите си в Ирак и Сирия. Тъй като Пентагонът се фокусира върху нови технологии за внедряване на дронове и противодействие на заплахите от дронове, тук има голяма възможност да се защити ключов обект и да се поучат от предизвикателствата, свързани с тях.