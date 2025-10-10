IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп предложи изключването на Испания от НАТО

Страната се бави с увеличаването на военните разходи

10.10.2025 | 07:37 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп предложи НАТО да обмисли изключването на Испания от Алианса тъй като страната се бави с решението за увеличаване на военните разходи.

Всички членове се споразумяха през юни да увеличат значително военните си разходи до 5% от брутния вътрешен продукт, с което изпълниха един от основните приоритети на Тръмп, който иска европейците да харчат повече за собствената си отбрана. Но испанският премиер Педро Санчес заяви по това време, че няма да се ангажира с целта от 5%, наричайки я "несъвместима със социалната държава и визията си".

На среща в Овалния кабинет с лидера на втория най-нов член на НАТО, финландския президент Александър Стуб, Тръмп заяви, че европейските лидери трябва да убедят Испания да увеличи ангажиментите си към алианса. 

"Нямат извинение да не го направят. Може би трябва да ги изхвърлите от НАТО, честно казано.", каза Тръмп.

Испания е член на НАТО от 1982 г, припомня Ройтерс. /БНР

тръмп Испания нато военни разходи
