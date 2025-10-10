СДВР с мерки за охрана за футболната квалификация с Турция

Столичната дирекция на вътрешните работи предприема необходимите мерки за охрана на обществения ред и безопасност на движението в столицата във връзка с предстоящия мач – квалификация за Световно първенство 2026 година на 11 октомври, събота. Двубоят е от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Преди, по време и след провеждането на спортната среща полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и за недопускането на инциденти на територията на града.

Предприети са стриктни мерки за недопускане на посетители, които имат наложена забрана за посещение на спортни мероприятия. Малолетни и непълнолетни ще се допускат на територията на стадиона само с пълнолетен придружител и предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.

Униформените ще следят за недопускане на зрители във видимо нетрезво състояние, както и за носене на забранени предмети и вещи /огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, в това число и парфюми и чадъри/.

Ангажимент по охраната на спортната среща има частна охранителна фирма, чиято задача е да следи за опазване на реда на територията на стадиона по време на провеждане на срещата. При дейността си тя ще бъде подпомагана от полицейски служители, които ще се намесват при възникнала необходимост.

Ангажиментът на СДВР е пропускателен режим и охрана на гостуващата публика, която ще бъде настанена в блокове 43,44 и 45 на стадиона.

За да бъде избегнато струпване поради детайлните и строги проверки, приканваме зрителите да се възползват от по-ранното отваряне на входовете на стадиона. Вратите за посетители ще бъдат отворени в 19:45 часа.

От СДВР призовават посетителите да се въздържат от правонарушения и противообществени прояви преди, по време и след провеждането на спортното събитие.

Във връзка с провеждането му е възможно да възникне временно затруднение и спиране на движението в централната градска част, като след отпадане на необходимостта то ще бъде възстановявано.

Очакват се около 2000 фенове да дойдат от Турция да подкрепят отбора си.

За гостуващите привърженици ще бъдат отворени допълнителни блокове в сектор Г.