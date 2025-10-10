19-годишният Барън Тръмп с ключова роля в управлението на TikTok?

Барън Тръмп, 19-годишният син на Доналд Тръмп, може да се окаже кандидат за ключова позиция в TikTok – поне според бившия социален медиен мениджър на президента.

Тръмп отдавна твърди, че е „спасил“ TikTok и че потребителите „му дължат“ за това, че приложението все още е достъпно в САЩ. Към това се включи и Джак Адвент, 22-годишният му бивш мениджър на социалните мрежи, който настоя, че президентът трябва да даде на сина си пост в платформата, за да я направи още по-привлекателна за младата аудитория.

„Младите хора са основната база на TikTok. Надявам се президентът Тръмп да обмисли назначаването на сина си Барън, а може би и други млади американци в борда на TikTok, за да гарантираме, че приложението ще остане желано от следващите поколения“, коментира Адвент пред Daily Mail.

Барън наскоро се премести обратно в Белия дом, докато посещава занятия в кампуса на New York University във Вашингтон, но не е коментирал слуховете. Според майка му, първата дама Мелания Тръмп, именно той е изиграл ключова роля в изборната победа на баща си през 2024 година. Самият Доналд Тръмп дори призна, че именно синът му го е насърчил да се появи в подкаста на Джо Роуган.

Отношенията на Тръмп с TikTok през годините са били противоречиви. По време на първия му мандат той заяви, че приложението „застрашава да предостави на Китайската комунистическа партия достъп до личните и фирмените данни на американците“. Впоследствие обаче през януари 2025 г. той отмени подготвяния бан в Щатите, за да даде шанс да се намери купувач за американската версия на приложението.

Адвент, когото Тръмп наричаше „TikTok Jack“, твърди, че президентът е „изпълнил обещанието си да спаси TikTok“. Самият Тръмп също повтори това послание.

„На всички млади хора в TikTok – аз спасих TikTok, затова ми дължите много“, написа той в първата си публикация след подписването на съответната изпълнителна заповед.

Коментарите под поста бяха разделени – част от потребителите го приветстваха, че „спасява положението“, докато други го молеха "да не манипулира TikTok“.

Миналата седмица Тръмп подписа заповед, която позволява на американски инвеститори да получат лиценз за използване на алгоритъма за препоръки на приложението. Според договора американските компании ще държат около 65% от TikTok US, докато ByteDance и други китайски инвеститори ще контролират по-малко от 20%.

Начело на новата структура ще застане софтуерният гигант Oracle, ръководен от 81-годишния милиардер и дългогодишен донор на републиканците Лари Елисън. Президентът посочи, че сред останалите акционери са медийния магнат Рупърт Мърдок и шефа на Dell Computers Майкъл Дел.

„Това са велики инвеститори“, заяви Тръмп, цитиран от The Independent.

Президентът дори загатна, че TikTok може да започне да дава приоритет на MAGA ("Make America Great Again" ("Да направим Америка велика отново") съдържание.

„Аз винаги харесвам MAGA. Ако можех, щях да го направя 100% MAGA“, каза той. Малко по-късно обаче уточни, че „всички ще бъдат третирани справедливо“.