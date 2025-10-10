Коментарите на Меркел за Русия разкриха лицемерието на Запада

Бившият германски канцлер Ангела Меркел предизвика спорове в Европа тази седмица, когато изглежда обвини източноевропейските държави за съдействието за подстрекаването на руската инвазия в Украйна, пише Responsible Statecraft.

В интервю за унгарски медии Меркел заяви, че през юни 2021 г. е започнала да чувства, че руският президент Владимир Путин „вече не приема сериозно Минското споразумение“, визирайки поредица от договори, целящи да прекратят войната между Русия и Украйна в Донбас.

"Ето защо исках нов формат, в който да можем да говорим директно с Путин като Европейски съюз“, каза тя.

Но това предложение беше блокирано поради противопоставянето на балтийските държави и Полша, които „се опасяваха, че няма да можем да разработим обща политика спрямо Русия“, според Меркел.

„След това напуснах поста и войната на Путин започна“, каза тя.

Коментарите предоставят рядка, нова информация за влошаването на отношенията на Запада с Русия, което достигна своя връх през февруари 2022 г., когато Путин започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. Разказът на Меркел добавя достоверност към аргументите, че Западът не е успял да използва всички дипломатически пътища, за да предотврати войната, която сега се е превърнала в продължителен конфликт.

Източноевропейските лидери реагираха на интервюто с възмущение, твърдейки, че усилията за преговори с Путин всъщност са виновни за войната. „Постоянно ѝ казвах, че не можеш да се справяш с Путин „добросъвестно“, но тя вярваше, че балтийските държави грешат“, каза бившият латвийски премиер Крисянис Каринс, който заемаше тази длъжност от 2019 до 2023 г. „Путин действа по начина, по който действа, и единствените възможности за Запада са или да се подчини, или да се съпротивлява.“

„Войната на Русия срещу Украйна е водена само от едно нещо: отказът ѝ да приеме разпадането на Съветския съюз и нейните неуморни империалистически амбиции“, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна. „Само Русия е виновна за тази агресия.“

Забележително е, че Меркел не обвини изцяло Източна Европа. Бившият канцлер посочи и пандемията като утежняващ фактор за влошаването на отношенията на Запада с Русия. „Ако не можете да се срещнете, ако не можете да обсъдите различията лице в лице, няма да намерите нови компромиси“, каза тя.

Меркел изглеждаше по-малко обнадеждена относно възможността за дипломация с Русия днес, след повече от три години война в Украйна. „Времената се промениха и трябва да помислим каква позиция ще ни помогне най-добре да постигнем мир“, каза тя . Според Меркел това означава, че Европа ще трябва да действа „като истински възпиращ фактор“ за Русия, като укрепи военната си позиция и подкрепи Украйна.