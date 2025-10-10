Две мощни земетресения разтърсиха земята, има опасност от цунами

Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси филипинския остров Минданао, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EССЦ). Тресът е бил на дълбочина 10 км.

Филипинската сеизмологична агенция предупреждава за „разрушително цунами“ с „животозастрашаващи височини на вълните“. Очаква се вълните да се издигнат с повече от един метър над нормалните приливи и дори по-високи „в затворени заливи и проливи“. Агенцията очаква първите вълни цунами да пристигнат преди 11:43 местно време и може да продължат с часове.

Цунами може да има и в радиус до 300 км от труса.

ТЦПЦ съобщи, че на филипинските брегове в близост до епицентъра са възможни вълни с височина до 3 метра над нормалните приливи. По-малки вълни са възможни в Индонезия и Палау.

В южната филипинска провинция Давао Ориентал, губернаторът ѝ казва, че хората са се паникьосали, когато е ударило земетресението и някои сгради са били засегнати.

„Съобщава се, че някои сгради са били повредени“, каза губернаторът Едуин Джубахиб пред местната телевизионна мрежа DZMM, предаде Ройтерс. „Беше много силно“.

През 2012 г. стотици в провинцията бяха убити след тайфуна Бофа.

Малко след това земетресение с магнитуд 6,2 е регистрирано в северната част на Папуа Нова Гвинея, съобщи Геоложката служба на Австралия, предаде БТА, позовавайки се на ТАСС.

Според данните на службата, епицентърът на подземните трусове е бил на дълбочина 26 км. На 180 км северно от брега на остров Нова Британия, където живеят около 500 хиляди души.

Засега не се съобщава за жертви или разрушения, не е обявена заплаха от цунами.

Индонезийските власти призоваха хората да „запазят спокойствие и да избягват разпространението или вярването на непроверена информация“.

„Стойте далеч от сгради, които са напукани или повредени поради земетресението. Проверете и се уверете, че домът ви е структурно здрав и без щети, причинени от земетресението, преди да влезете отново“, се казва в изявление на националната агенция по метеорология, климатология и геофизика.