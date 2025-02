Със забраната за смяна на пола за деца Тръмп спасява живота им

Дали президентът Тръмп подтиква деца, объркани от пола, да се самоубият?

Това шокиращо твърдение удари основните и социалните медии в рамките на минути след изпълнителната заповед на президента от 28 януари, забраняваща федералното финансиране на лечение за смяна на пола на деца, наред с други силни политики, които ще направят тези лечения по-малко вероятни.

Според аргумента, ако децата не могат да получат блокери на пубертета, кръстосани полови хормони и операции, психичното им здраве ще се влоши до точката, от която няма връщане.

Но както видях, докато работех с повече от 1000 такива деца, има по-дълбоки причини, поради които те са толкова нещастни - а това, че приемат мощни експериментални лекарства и се подлагат на необратими операции, е по-вероятно да влоши състоянието им.

Като демократ, който има много резерви към Доналд Тръмп, все пак мога да призная, че тези деца се нуждаят от защитата, която той току-що обяви. Сега той трябва да се увери, че заповедта му е напълно изпълнена.

От 2018 г. до 2022 г. работих като мениджър на случаи за Transgender Center на Вашингтонския университет в Детската болница в Сейнт Луис. Моите отговорности включваха както прием на пациенти, така и надзор на тяхното медицинско пътуване, така че работих с почти всички млади хора, които минаваха през вратите на клиниката. Като всички, които работеха там, аз твърдо вярвах, че ако бързо не ги насочим към медицински предизвикана смяна на пола, скоро ще започнат да обмислят самоубийство. Това казва науката, нали?

В началото нямах никакви съмнения относно морала на моята работа. Но тъй като децата продължаваха да се връщат за последващи прегледи и лечение - почти всяко дете, което започва пубертетни блокери, продължава да получава кръстосани хормони - разбрах, че нещо не е наред. Когато моите колеги и аз питахме за психичното им здраве, те обикновено съобщаваха, че е същото или по-добро. Но веднага щом се заровихме по-дълбоко, стана ясно, че истинският отговор е не - че душевните им страдания се влошават.

Загубих представа колко пъти съм научавал, че едно дете вече не напуска семейния дом или дори собствената си спалня. Други пропуснаха етапи от живота, през които преминаваха техните връстници - от получаването на първата работа до завършването на гимназия.

Някои буквално не можеха да се погледнат в огледалото, дори ако физически изглеждаха като момче, превърнало се в момиче, или обратното.

Ако децата не го казваха, родителите им често го правеха. На тях също им беше казано, че смяната на пола ще направи детето им отново щастливо. Така че защо новият им син (старата им дъщеря) прекарваше всеки ден плачейки в банята? С колкото повече деца и семейства работех, толкова по-ясно ставаше, че нашата клиника съсипва млади животи.

Пренебрегнахме или обяснихме съпътстващи заболявания като аутизъм, депресия и биполярно разстройство, докато използвахме всяко ново развитие или трудност в живота на детето, за да оправдаем продължаването по пътя на промяна на пола.

След четири години, когато вече не можех да понасям когнитивния дисонанс, станах първият публичен информатор в индустрията. След разговор с колеги, които са работили в подобни клиники в цялата страна, вярвам, че моят опит не е изключение - това е норма.

Защо медийното представяне на тези деца е толкова различно?

Част от отговора е "науката". Проучванията, които твърдят, че показват, че липсата на лечение води до влошаване на психичното здраве, обикновено са толкова зле проектирани, че не може да им се вярва. Но също толкова важен въпрос е абсолютната доверчивост, че децата са надеждни репортери на своето психично здраве.

Докато активистите настояват, че децата просто „знаят кои са“, реалността е по-сложна.

Според моя опит децата обикновено смятат, че мантрата „лечението носи щастие“ на техните лекари, медицински сестри и мениджъри на случаи е трудна за разбиране. Може ли всичко, на което са били научени, а именно - да вярват за себе си и телата си, всъщност да е погрешно? И ако осъзнаят тази истина, кой млад човек иска да признае, че е направил огромна грешка?

Нищо чудно, че видях деца да съобщават за по-слънчева перспектива, докато всъщност се спускат в по-дълбок мрак. Ако само им беше дадена истинска грижа за психичното здраве, вместо да се втурват да унищожават развиващите се тела.

Следователно Тръмп защитава децата със своята изпълнителна заповед, ограничаваща достъпа на децата до лечение за смяна на пола.

Но работата не е свършена. За да продължи, неговата администрация трябва да изготви възможно най-строгите разпоредби, без вратички, които позволяват статуквото да продължи. Това означава да продължим да изтегляме федерални средства от институции, които упорстват в процедурите за смяна на пола на децата, заклеймявайки науката, която води обществеността и елиминира покритието от федералните програми за здравно осигуряване.

Министерството на правосъдието трябва да предприеме правни действия, като съди тези, които продължават да излагат децата на риск.

И Конгресът трябва да приеме закони, позволяващи на самите деца да съдят лекарите и болниците, които са ги малтретирали - като законопроекта, който сенатор Джош Хоули представи тази седмица.

След като съм работил в едно от тези заведения, вярвам, че някои от тези медицински „професионалисти“ няма да спрат, освен ако не им бъде потърсена отговорност.

Далеч от насърчаването на самоубийството, Тръмп има шанс да спаси живота на децата.

Коментарът е на Джейми Рийд, старши сътрудник в Do No Harm, за New York Post.

