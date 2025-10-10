Испанският оператор предупреждавa за възможно ново прекъсване на тока

Испанският оператор на електропреносната мрежа Red Eléctrica предупреди, че страната може да е на прага на ново прекъсване на електрозахранването, след като през последните две седмици засече "резки промени в напрежението“.

Предупреждението идва шест месеца след прекъсване през април, което остави 60 милиона души в Испания и Португалия без ток за повече от 10 часа.

Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия заяви в доклад от миналия петък, че прекъсването е предизвикано от пренапрежение, тъй като мрежата се е борила да поеме внезапни загуби на електроенергия.

Последните промени в системата са "такива, че биха могли да повлияят на сигурността на доставките, ако предложените промени не бъдат приложени“, се казва в документ, изпратен до пазарния регулатор CNMC.

Мрежата изисква технически промени

Red Eléctrica свързва необичайните колебания, открити наскоро в електрическата мрежа, с внезапни промени в производството на възобновяеми енергийни източници и времето за реакция на съоръженията, отговорни за динамичния контрол на напрежението. Въпреки че напрежението остава в допустимите граници, то може да причини прекъсвания на потреблението или производството, способни да дестабилизират системата, заяви Red Eléctrica, цитиран от Euronews.

Компанията е поискала спешни технически промени и временно одобрение на няколко оперативни процедури, свързани с графици, технически ограничения, вторично регулиране и контрол на напрежението, за да се предотврати повторно претоварване на системата.

Тези модификации първоначално ще продължат 30 дни и могат да бъдат удължени с още 15. CNMC откри период на обществено обсъждане до 15 октомври.

Как могат да се подготвят жителите?

Точно преди априлското прекъсване на електрозахранването, ЕС поиска от държавите членки да разработят 72-часов комплект за оцеляване, който гражданите да подготвят в случай на криза.

Такива комплекти, които са незадължителни за държавите членки, се оказаха полезни за жителите на Испания и Португалия след прекъсването на електрозахранването.

С оглед на възможността за ново прекъсване на електрозахранването на хоризонта, експертите предупреждават жителите да имат поне основен комплект за спешни случаи у дома, който включва основни неща като питейна вода, нетрайни храни, аптечка, фенерче, радио с батерии и външна батерия за мобилни телефони.

Други основни неща за подобен инцидент включват питейна вода, пари в брой, топли дрехи и свещи.