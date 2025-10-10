В Белия дом разгневени: Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката пред мира

Белият дом реагира почти веднага, след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо вместо на президента Доналд Тръмп.

"Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения по света, да прекратява войни и да спасява животи“, каза Стивън Чунг, директор "Комуникации“ на Белия дом и добавя: "Той има сърцето на хуманитарист и никога няма да има някой като него, който може да мести планини само със силата на волята си".

"Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката пред мира", се казва още в съобщението.

Нобеловият комитет обяви Мария Корина Мачадо за носител на наградата за 2025 г. в петък. Тя беше удостоена с наградата „за неуморната си работа по насърчаване на демократичните права за народа на Венецуела и за борбата си за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“, каза Йорген Ватне Фриднес, председател на Норвежкия Нобелов комитет в Осло.

Съобщението дойде, след като израелските военни обявиха, че споразумението за прекратяване на огъня в Газа вече е влязло в сила, след гласуване в кабинета снощи. Името на президента на САЩ, което се споменаваше много в медиите през последните седмици дори не влезе в окончателното гласуване.

В месеците преди решението Тръмп енергично се представяше като миротворец. Той се определяше като строител на мостове, посочваше своя 20-точков мирен план за Газа и многократно настояваше, че е сложил край на множество войни.

Двукратният президент на САЩ води не толкова фина кампания за Нобелова награда още от първия си мандат, когато твърдеше, че "много хора“ смятат, че я е заслужил, а спекулациите, че може да спечели наградата тази година, започнаха, след като той посредничи за историческото мирно споразумение между Израел и Хамас за прекратяване на двугодишната война в Газа.

И двете страни се съгласиха с първата фаза на плана на Тръмп за спиране на боевете и освобождаване на заложници, сделка, която би могла да отвори пътя за прекратяване на брутален конфликт, който уби десетки хиляди хора и предизвика хуманитарна катастрофа.

Мачадо беше определна като "ключова, обединяваща фигура в политическа опозиция, която някога беше дълбоко разделена - опозиция, която намери общ език в искането за свободни избори и представително управление“, казаха от комитета, излъчил победителя.

"През последната година г-ца Мачадо беше принудена да живее в укритие. Въпреки сериозните заплахи срещу живота ѝ, тя остана в страната, избор, който вдъхнови милиони. Когато авторитарните хора завземат властта, е изключително важно да се признаят смелите защитници на свободата, които се изправят и се съпротивляват“, добавя комитета.

"В дългата история на Нобеловата награда за мир този комитет е виждал [всякакъв] вид кампания“, каза той. Всяка година получаваме хиляди и хиляди писма на хора, които искат да кажат какво за тях води до мир. Този ​​комитет заседава в стая, пълна с портретите на всички лауреати, и тази стая е изпълнена със смелост и почтеност.Ние основаваме решението си само на работата и волята на Алфред Нобел“, гласи съобщението на комитета.

Американският президент се оказа неуспешен след поредица от препятствия, включително факта, че номинациите за тазгодишната награда, от които имаше 338, приключиха в края на януари, не след дълго след като Тръмп се завърна в Белия дом.

Наградата отличава действия, извършени през 2024 г., годината, в която той беше избран, но все още не встъпи в длъжност.

Въпреки това, през двата си мандата в Овалния кабинет Тръмп беше номиниран за наградата повече от 10 пъти - от израелския премиер Бенямин Нетаняху, премиера на Камбоджа Хун Мане, украински политик, както и законодатели от САЩ, Швеция и Норвегия.

Но самата номинация не гарантира, че някой ще бъде кандидат, а комисията по наградата не публикува списък с кандидати, преди да бъде обявен победителят.

Не е ясно дали някоя от номинациите на Тръмп е била подадена преди крайния срок през януари.