Продадоха първата цигулка на Алберт Айнщайн на търг за 860 000 британски лири

Цигулка Zunterer от 1894 г., за която се смята, че е била първата цигулка на Алберт Айнщайн, бе продадена на търг в Саут Сърни, Глостършър, за 860 000 британски лири (около 989 000 евро), съобщи Би Би Си.

Първоначално се очакваше инструментът да достигне цена от 300 000 британски лири. Философска книга, която Айнщайн е подарил на свой приятел, също бе продадена — за 2 200 лири (2 500 евро).

Към крайната цена ще бъде добавена комисиона от 26,4%, което означава, че стойността на цигулката ще надмине 1 милион британски лири. Това може да я превърне в най-скъпо продадената цигулка, която не е принадлежала на професионален концертиращ музикант и не е произведена от Страдивариус. Предишният рекорд се държи от инструмент, за който се вярва, че е бил използван на „Титаник“.

Крис Олбъри, старши служител в аукционната къща Dominic Winter Auctioneers, разказва, че до самия край за цигулката са наддавали трима участници по телефона. Продажбата е приключила за едва 10 минути.

Олбъри допълва пред радио Би Би Си в Глостършър, че мнозина не са знаели, че Айнщайн свири на цигулка. „Той винаги е казвал, че ако не е бил учен, щяло да му хареса да бъде музикант,“ обяснява Олбъри. „Започнал е да се учи да свири на цигулка около 4-годишна възраст и е свирил всеки ден от живота си.“

Всички вещи от аукциона са били подарени от Айнщайн на неговия добър приятел и колега физик Макс фон Лауе в края на 1932 г. Малко след това Айнщайн заминава за Америка, бягайки от надигащия се антисемитизъм и нацизъм в Германия.

Друга цигулка, подарена на известния учен при пристигането му в САЩ през 1933 г., бе продадена на търг в Ню Йорк през 2018 г. за 516 500 долара.

(БТА)