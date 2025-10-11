Ескалацията на редкоземните ресурси в Китай заплашва световната икономика

Най-новите ограничения на Китай върху редкоземните материали биха отбелязали почти безпрецедентен контрол върху износа, който може да наруши световната икономика, давайки на Пекин повече предимство в търговските преговори и засилвайки натиска върху администрацията на Тръмп да реагира.

Правилото, въведено в четвъртък от китайското Министерство на търговията , се разглежда като ескалация в търговската война между САЩ и Китай, тъй като заплашва веригата за доставки на полупроводници. Чиповете са жизнената сила на икономиката , захранвайки телефони, компютри и центрове за данни, необходими за обучение на модели с изкуствен интелект. Правилото ще засегне и автомобили, слънчеви панели и оборудване за производство на чипове и други продукти, ограничавайки способността на други страни да поддържат собствените си индустрии. Китай произвежда приблизително 90% от редкоземните материали в света.

Според новото правило, глобалните компании, които продават стоки с определени редкоземни материали, произхождащи от Китай, представляващи 0,1% или повече от стойността на продукта, ще се нуждаят от разрешение от Пекин. Технологичните компании вероятно ще срещнат изключително трудности да докажат, че техните чипове, оборудването, необходимо за тяхното производство, и други компоненти са под прага от 0,1%, казват експерти от индустрията.

„Тези редкоземни минерали и способността за тяхното рафиниране са просто основата на съвременната цивилизация“, каза Дийн Бол, който наскоро напусна поста си в Белия дом като съветник по политиката в областта на изкуствения интелект, за да стане старши сътрудник в мозъчния тръст „Фондация за американски иновации“. Той добави, че правилата биха могли да причинят рецесия в САЩ, ако бъдат приложени агресивно, поради това колко важни са капиталовите разходи за изкуствен интелект за икономиката.

САЩ и други страни наливат стотици милиарди долари в центрове за данни, превръщайки изкуствения интелект в ключов икономически двигател . Ако Китай придобие контрол над технологията, потенциално би му позволило да настигне надпреварата с изкуствения интелект и да преобърне световния ред, казват експерти.

„Това е икономически еквивалент на ядрена война – намерение за унищожаване на американската индустрия за изкуствен интелект“, каза Дмитрий Алперович , съосновател на мозъчния тръст Silverado Policy Accelerator. Той го нарече „тактика на изнудване“ преди потенциална среща между президента Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея през следващите седмици за продължаване на търговските преговори и не смята, че Китай ще се съобрази с пълното прилагане на правилото.

На заседание на кабинета Тръмп заяви, че министърът на финансите Скот Бесент и министърът на търговията Хауърд Лътник ще измислят как да отговорят. „Внасяме огромни количества от Китай и може би ще трябва да спрем да правим това“, каза Тръмп. Правилата бяха обявени без предупреждение за САЩ и изглежда са опит за контрол на световните вериги за доставки на технологии, заяви служител от Белия дом.

Китай използва редкоземни елементи, за да придобие влияние в търговските преговори през цялата година. Ограниченията през април изпратиха ударни вълни през веригите за доставки, което доведе до обявяването на търговско примирие през юни.

Бивши служители на администрацията и експерти предположиха, че САЩ биха могли да отговорят, като добавят към тарифния си режим, откажат Китай от западно оборудване за производство на полупроводници и ускорят усилията за изграждане на вътрешен капацитет за редкоземни елементи. Някои анализатори очакват Тръмп да отвърне на удара остро.

Американските мита върху китайския внос сега са в диапазона от 30% до 50% – по-високи от нивата, договорени с Виетнам, Япония и Индонезия. Средните мита на Китай върху американския износ са около 33%.

Въпреки че е позиционирано като отговор на скорошните действия на САЩ за контрол на износа , насочени към китайски технологични компании , решението на Пекин е пресметната игра на власт, според хора, запознати с процеса на вземане на решения в китайското правителство. Китай се опитва да засили влиянието си върху Тръмп, когото смята за нетърпелив да сключи сделка, в опит да извлече отстъпки по отношение на тарифите и технологичния контрол, казват източниците.

По време на последния кръг от преговори с висши американски служители в Мадрид миналия месец, главният търговски преговарящ на Китай, вицепремиерът Хе Лифенг , поиска пълно премахване на тарифите и контрола върху износа, съобщи The Wall Street Journal. Според източниците, последните действия в областта на редкоземните елементи са тактика, насочена към постигането на тази цел.

Според източниците, действията са част от модел, при който Китай реагира на това, което възприема като слаби действия от страна на Вашингтон, с непропорционално силни ходове.

Новите правила обхващат и стоки, които биха могли да бъдат използвани за военни цели. Те биха разширили предишни ограничения върху редкоземните метали и свързаните с тях продукти, които вече са засегнали компании по целия свят.

Веригата за доставки на полупроводници е уязвима към действия като тези на Китай, тъй като големите заводи за чипове изискват големи капиталови инвестиции от екосистема от компании, предоставящи специализирано оборудване, сложни технически процеси и крайно опаковане. Компании в САЩ, Тайван, Япония и Холандия си сътрудничат помежду си.

Администрациите на Тръмп и Байдън предложиха субсидии и други политики в помощ на процеса, но вътрешният капацитет като цяло все още е в начален стадий.

Някои анализатори заявиха, че новите правила ще подхранят големите технологични компании и ще им дадат нов тласък да инвестират повече в тези области.