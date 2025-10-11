НАТО ще започне годишно ядрено учение следващата седмица

Годишното учение на НАТО за ядрено възпиране „Steadfast Noon“ ще се проведе в Нидерландия и ще започне следващата седмица, с участието на 71 самолета от 14 държави, обявиха в петък, 10 октомври, представители на западния военен алианс, предаде Ройтерс.

Учението „изпраща ясен сигнал на всеки потенциален противник, че ще защитаваме и отстояваме всички съюзници срещу всички заплахи“, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Ръководителят на НАТО направи забележките във видеообръщение, записано във военновъздушната база Волкел в Нидерландия, основният домакин на тазгодишното учение. Базите в Клайне Брогел в Белгия, Лакенхийт във Великобритания и Скридструп в Дания също ще бъдат включени, заяви НАТО.

„Трябва да направим това, защото ни помага да гарантираме, че нашето ядрено възпиране остава възможно най-надеждно, сигурно и ефективно“, каза Рюте.

Учението не използва ядрени оръжия, а симулира сценарии, в които те биха могли да бъдат използвани, съобщиха представители на НАТО.

След руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., руските власти многократно предупреждават за опасността от ядрена конфронтация с НАТО, която определи подобни изявления като безотговорни. Джим Стоукс, директор на НАТО по ядрената политика, заяви пред репортери в централата на алианса в Брюксел, че „Steadfast Noon“ е „рутинно“ учение и „не е насочено към никоя държава“.

„То също така няма връзка с реални събития“, добави той.