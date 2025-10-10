Путин: Русия подкрепя създаването на формат „ОНД Плюс“

Руският президент Владимир Путин изрази подкрепата си за решението за създаване на нов формат „ОНД Плюс“, предава ТАСС.

„Ние фундаментално подкрепяме решението, което се взема днес, за създаване на нов работен формат „ОНД Плюс“. Това ще ни позволи по-активно да ангажираме други държави и международни организации в сътрудничество с нашата организация“, заяви руският лидер, говорейки на заседание в тесен формат на Съвета на държавните глави на ОНД.

Путин благодари на колегите си за подкрепата им за кандидатурата на Сергей Лебедев за поста генерален секретар на ОНД.

„Той е добре познат на всички и според мен е доказал чрез работата си, че е достоен да продължи да заема тази позиция“, отбеляза руският президент. „Разбира се, бих искал да пожелая успех и на нашите туркменски приятели, които ще поемат председателството на Общността на нациите през 2026 г.“, добави Путин.

Говорейки за координирането на работата във външнополитическата област, Путин подчерта нейното значение, предвид събитията, които се развиват в международен план. „В тази връзка ние също считаме за изключително актуално Съвместното изявление, представено днес за одобрение от Съвета по случай 80-годишнината на ООН“, подчерта Путин.

Руският лидер изрази и подкрепа за задълбочаване на контактите между Общността на нациите и Шанхайската организация за сътрудничество. Това, според него, е целта на проекта за резолюция за предоставяне на статут на наблюдател на ШОС в рамките на ОНД.

„Наистина би било полезно да се използва пълноценно потенциалът за сътрудничество между двете организации, за да се гарантира сигурното и устойчиво развитие на нашите страни и на целия Евразийски регион“, каза още Путин.