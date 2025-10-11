Защо взривяването на венецуелски лодки няма да спре потока от наркотици?

Американската армия е убила най-малко 21 души при скорошни удари по малки лодки, за които твърди, че са пренасяли контрабанда на наркотици край бреговете на Венецуела.

Президентът Тръмп оправда атаките, като заяви, че Съединените щати са във „въоръжен конфликт“ с наркокартелите и обеща да „унищожи венецуелските терористи и мрежите за трафик“, пише NYT.

Но фокусът на Тръмп върху Венецуела противоречи на реалността: по-голямата част от кокаина се произвежда и пренася контрабандно другаде в Латинска Америка, според данни на Съединените щати, Колумбия и Организацията на обединените нации. А Венецуела изобщо не доставя фентанил, казват експерти.

Три държави в Южна Америка произвеждат по-голямата част от кокаина в света. По-голямата част от кокаина, който се внася контрабандно в Съединените щати, се движи през Тихия океан, а не през Карибите, показват данни на САЩ.

И обикновено пътува непряко. Много лодки, включително някои от Венецуела, спират в карибските страни или се насочват към Мексико или Централна Америка по пътя към Съединените щати.

Трафикантите също така пренасят по-малко количество кокаин чрез тайни полети, най-вече до Мексико и Централна Америка. Венецуела граничи с Колумбия, най-големият производител на кокаин в света, и е отправна точка за полетите, според данни на ООН.

След като кокаинът достигне Мексико или Централна Америка, той се транспортира предимно на север по суша и през границата между САЩ и Мексико.

През 80-те и 90-те години на миналия век Карибите са били основният маршрут за контрабандистите, пренасящи кокаин в Съединените щати. Сега по-голямата част от този трафик се движи през Тихия океан.

Карибите обаче остават транзитна точка. А някои страни в региона казват, че в отговор на засиленото военно присъствие на САЩ по вода, някои трафиканти са започнали да превозват продукта си по въздух през района.

Но през последните години висши американски служители рядко споменават кокаина като приоритет. Фокусът им е върху фентанила, наркотикът, свързан с национална криза със свръхдозата.

Венецуела по същество не играе никаква роля в производството или контрабандата на фентанил. Според Администрацията за борба с наркотиците на САЩ, Министерството на правосъдието и Службата за изследвания на Конгреса, наркотикът е произведен почти изцяло в Мексико с химикали, внесени от страни в Азия, включително Китай.

Описвайки лодките, унищожени от американските военни край бреговете на Венецуела, Тръмп заяви, че те са превозвали достатъчно наркотици, за да убият десетки хиляди американци. Той не уточни какви наркотици.

Кокаинът понякога се смесва с фентанил, но когато това се случи, според експерти, това се случва главно след като и двата наркотика достигнат Съединените щати.

Мексиканските картели, включително някои, определени като терористични организации от Съединените щати, до голяма степен контролират как наркотици като фентанил, кокаин и метамфетамин преминават границата. (Веществата се внасят предимно по суша, понякога скрити в автомобили или камиони, а не по море.)

Администрацията на Тръмп оказва натиск върху мексиканското правителство да направи повече, за да спре навлизането на наркотици на територията на САЩ, но бивши дипломати и регионални анализатори казват, че - въпреки американските твърдения - ударите с лодки край Венецуела изглежда имат различна цел.

Някои предполагат, че те може би са предназначени да окажат натиск върху президента на Венецуела Николас Мадуро или да сложат край на управлението му напълно. Служители на Тръмп го нарекоха нелегитимен лидер и го обвиниха, че ръководи картел. Той отрича всякакво участие в трафика на наркотици.

Какъвто и ефект да имат ударите във Венецуела, тези експерти казват, че е малко вероятно те да променят потока от смъртоносни наркотици, подхранващи кризата в Америка.

Джеймс Стори, американският посланик във Венецуела от 2018 до 2023 г., каза, че дори ако Съединените щати постигнат ограничен успех, трафикантите ще се прегрупират.