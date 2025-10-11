IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Атака срещу бежански център в Судан уби най-малко 60 души

СБП са извършили две атаки с дронове и са изстреляли осем снаряда

11.10.2025 | 18:00 ч. 0
Снимка: Reuters

Атака срещу бежански център, където са настанени разселени лица, отне живота на най-малко 60 души днес в Ел Фашер, обсаден град в провинция Западен Дарфур в Судан, предаде Франс прес, позовавайки се на данни на местна неправителствена организация.

Според организацията "Координация на комитетите на съпротивата", която организира и координира помощите за пострадалите в конфликта в Судан и документира случаите на издевателства,  военни от паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) са извършили две атаки с дронове и са изстреляли осем снаряда срещу бежанския център "Дар ал Аркам", разположен в местен университет, пише БТА.

СБП Судан атака бежанци загинали
