Заради досиетата "Епстийн": Бившият премиер на Норвегия посегнал на живота си

Турбьорн Ягланд е бил приет в болница

25.02.2026 | 07:50 ч. 7
Бившият генерален секретар на Съвета на Европа и бивш премиер на Норвегия Турбьорн Ягланд е направил опит за самоубийство, след като срещу него бяха повдигнати обвинения за връзките му с американският милиардер, осъден за сексуални престъпления Джефри Епстийн, съобщи iNyheter.

Бившият премиер на Норвегия Турбьорн Ягланд е бил приет в болница поради „стрес, причинен от скандала с Епстийн“, съобщи норвежката новинарска агенция НТБ (NTB) и други местни медии, позовавайки се на изявление на неговия адвокат, съобщи БТА.

Ягланд, е бил хоспитализиран след опит за самоубийство преди седмица, уточнява изданието, като се позовава на източник. Състоянието на политика е тежко.

Както отбелязва изданието, Норвежката асоциация на журналистите е

имала споразумение за неразкриване на информация с адвоката на Ягланд

но в крайна сметка е решено информацията да бъде оповестена поради общественото ѝ значение.

На 12 февруари 2026 г. Торбьорн Ягланд бе обвинен в корупция заради близките му отношения с американския финансист Джефри Епстийн. Полицията е претърсила имотите му, включително апартамента му в Осло и неразкрит имот в Райзер. В първия случай претърсванията са били извършени в присъствието на журналисти.

По искане на Националната служба за разследване и преследване на икономически и екологични престъпления на Норвегия,

Съветът на Европа сне имунитета на Ягланд в деня преди обиските 

