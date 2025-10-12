IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Над 40 загинали след поройните дъждове в Мексико

27 се водят за изчезнали

12.10.2025 | 08:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Вследствие на проливните дъждове през последните часове в Мексико са загинали над 40 души, а 27 се водят за изчезнали. Стихиите са предизвикали сериозни щети в 117 общини в страната, предаде ЕФЕ.

Президентката Клаудия Шайнбаум проведе виртуална среща с губернаторите на петте най-засегнати щата – Веракрус (на изток), Идалго, Пуебла, Керетаро и Сан Луис Потоси (в централната част на страната), както и с представители на Националния координационен център за гражданска защита.

След срещата координационният център публикува съобщение с актуализирани данни за жертвите и щетите по доклади на местните власти.

„Щатските власти съобщиха за 41 загинали: 15 във Веракрус, девет в Пуебла, 16 в Идалго и един в Керетаро“, се посочва в изявлението.

Малко по-късно правителството на щата Пуебла потвърди и десета жертва./БТА

мексико поройни дъждове загинали
