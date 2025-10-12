Авиокомпания съобщи за изтичането на данни на 5,7 милиона клиенти

Данните на 5,7 милиона клиенти на авиокомпанията Qantas, откраднати при голяма кибератака през юли, са били публикувани онлайн, предаде АФП.

„Qantas е една от редица компании по света, чиито данни са били разпространени от киберпрестъпници след инцидента в началото на юли, когато клиентска информация беше открадната чрез платформа на трета страна“, се казва в изявление на компанията.

През юли Qantas разкри, че хакери са атакували един от нейните клиентски центрове, като са проникнали в компютърна система на външен доставчик. Така те са получили достъп до чувствителна информация като имена, имейл адреси, телефонни номера и дати на раждане.

На 12 октомври компанията потвърди, че откраднатите данни вече са изтекли в интернет и уточни, че работи със специалисти по киберсигурност, за да установи каква информация е публикувана.

Qantas също така е получила съдебна заповед от Върховния съд на Нов Южен Уелс, с която се забранява достъпът, разглеждането, разпространението или публикуването на откраднатите данни от трети страни.