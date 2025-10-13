Кая Калас пристигнаа в Киев, за да обсъди помощта и енергийния сектор на Украйна

Кая Калас, най-висшият дипломат на ЕС, пристигна днес в Киев за разговори с украински представители относно финансовата и военна подкрепа на Европа за разкъсваната от война страна.

"Разговорите ще обхванат и енергийния сектор на Украйна и подвеждането на Русия под отговорност за военните ѝ престъпления“, каза Калас в съобщение в социалната мрежа X.

"Украинците вдъхновяват света със своята смелост. Тяхната устойчивост изисква нашата пълна подкрепа", се казва още в съобщението на Калас, цитирана от Kyiv independent.

Ukrainians inspire the world with their courage.

Посещението се случва в момент, когато Русия ескалира атаките си срещу енергийната мрежа на Украйна с наближаването на зимата. Комбиниран ракетен удар и удар с дрон на 10 октомври причиниха широко разпространени прекъсвания в Киев и в украински региони.

Докато Русия засилва ударите, Киев призова западните си партньори да укрепят украинската противовъздушна отбрана и да използват обездвижени активи, за да помогнат на Украйна.

Европейските лидери обсъждат използването на замразени активи на руската централна банка за финансиране на т.нар. репарационен заем, който би могъл да осигури на Киев най-малко 140 милиарда евро, които да бъдат изплатени едва след като Москва се съгласи да плати военни репарации.

През последните месеци напрежението между Москва и Европа се е увеличило и поради руски дронове и самолети, които многократно нарушават въздушното пространство на НАТО. Допълнителни подозрителни наблюдения на дронове причиниха смущения в работата на летищата в Дания, Норвегия и Германия.

Планирано е Калас да председателства среща на министрите на отбраната на ЕС в Брюксел на 15 октомври, където европейските представители "ще обменят мнения относно отбранителната готовност“.