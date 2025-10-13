Тръмп: Днес настъпва нова ера за Близкия изток

Израелският парламент Кнесета посрещна с бурни овации американският президент Доналд Тръмп. Председателят на Кнесета Амир Охана заяви, че светът "се нуждае от повече хора като Тръмп“ и каза, че той е "гигант“ в еврейската история.

Аплодисментите за американския президент продължиха две минути и половина, съобщава Times of Israel. Джаред Кушнер, държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет, посланик Майк Хъкаби и други висши длъжностни лица също получиха овации

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се подписа в книгата за гости на Кнесета в Израел. В очакване на речта му, членовете на публиката в израелския парламент носеха червени шапки, на които вместо емблематичния лозунг на Тръмп "Да направим Америка отново велика“ пишеше: "Тръмп, президентът на мира“.

"Това е моя голяма чест. Велик и красив ден, ново начало“, написа Тръмп в книгата за гости, застанал до премиера Бенямин Нетаняху.

Пред журналисти преди влизането в израелския парламент Тръмп заяви, че войната е приключила.

Тръмп ще поздрави семействата на заложниците в Йерусалим, преди да отлети за "среща на върха за мир“ в Шарм ел Шейх, Египет, където ще бъде подписано споразумението му за прекратяване на огъня.

Говорейки в Кнесета преди обръщението на президента на САЩ Доналд Тръмп, премиерът Бенямин Нетаняху казва на иврит, че американският президент "ще бъдете записан в историята на нашия народ“.

"Вие вече сте записан в историята на човечеството“, обърна се Нетаняху към Тръмп и добави: "Помним нашите приятели и знаем вашата важна и решаваща роля за връщането на останалите ни заложници.“Благодаря Ви, президент Тръмп. Благодаря Ви!", бяха думите на Нетаняху.

Преминавайки на английски, Нетаняху благодари на Тръмп за признаването на Йерусалим за столица на Израел, преместването на посолството на САЩ в столицата, признаването на израелския суверенитет над Голанските възвишения, застъпничеството за Израел в Организацията на обединените нации, признаването на правата на Израел на Западния бряг, посредничеството по споразуменията "Абрахам“, оттеглянето от ядрената сделка на Иран (Съвместния всеобхватен план за действие) и удара срещу Иран през юни.

"Доналд Тръмп е най-големият приятел, който Израел някога е имал в Белия дом“, казва Нетаняху.

Премиерът благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за предложението му, "което слага край на войната, като постига всички наши цели“ и добави, че предложението "отваря врати към историческо разширяване на мира в нашия регион и извън него“.

"Вие сте ангажирани с този мир, аз съм ангажиран с този мир и заедно, г-н президент, ще го постигнем", заяви на английски Нетаняху и отправи специални благодарности не само към Тръмп, но и към специалния пратеник Стив Уитков, Джаред Кушнер и всички преговарящи.

Когато Доналд Тръмп се качи на подиума след обръщението на Нетаняху към израелския парламент, което завърши с това, че Тръмп стана от мястото си и се ръкува с премиера, преди да го прегърне.

Тази прегръдка предизвика скандирания "Тръмп! Тръмп! Тръмп!“

По-късно Тръмп започна собствените си изказвания с думите "Това е голяма чест“ и нарече Кнесета "хубаво място“.

"Господин президент, господин министър-председател, след две мъчителни години в тъмнина и плен, 20 смели заложници се завръщат в славната прегръдка на своите семейства и това е славно“, започна речта си Тръмп.

Тръмп също така поздрави израелския премиер за ролята му в споразумението за прекратяване на огъня, но не можа да се въздържи от комплимент. "Той не е от най-лесните за работа, но това го прави велик“, каза Тръмп и добави: "Благодаря ти много, Биби. Страхотна работа.“

"Днес настъпва нова ера за Близкия изток“, каза Тръмп.

"След толкова години на непрестанна война и безкрайна опасност, днес небето е спокойно, оръжията са безшумни, сирените са тихи и слънцето изгрява над Светата земя, която най-накрая е в мир“, каза той. Невероятен триумф е за Израел и света, че всички тези нации работят заедно като партньори в мир. След поколения това ще се помни като моментът, в който всичко започна да се променя", каза в речта си американския президент.

"Това не е само краят на една война... Това е историческото начало на един нов Близък изток“, добави Тръмп.

Изказването на американския президент беше прекъснато за кратко, когато двама членове на Кнесета, организирали протест, впоследствие бяха изведени от залата. Офер Касиф и Аймен Одех, членове на обединената партия Хадаш-Таал, бяха ескортирани. Единият беше държал малък плакат.

Hadash-Ta’al MKs Ayman Odeh and Ofer Cassif removed from Trump’s speech after holding up signs calling to “recognize Palestine.” Trump quips that the ejection was “very efficient.” pic.twitter.com/0tvs7JbSAS — Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025

Докато бяха извеждани, други членове на Кнесета скандираха "Тръмп! Тръмп! Тръмп!“

Коментирайки колко бързо бяха отстранени протестиращите, Тръмп отбеляза: "Това беше много ефикасно“

"Искам да изразя благодарността си към човек с изключителна смелост и патриотизъм, чието партньорство направи толкова много, за да направи този знаменателен ден възможен“, каза Тръмп и добави: "Знаете ли, говоря само за един: премиерът Бенямин Нетаняху.“

Тръмп помоли Нетаняху да се изправи, докато Кнесетът избухна в бурни ръкопляскания. "И той не е лесен, искам да ви кажа. Искам да ви кажа, че не е от най-лесните за работа, но това го прави велик“, каза Тръмп, докато залата избухна смях.

В речта си пред Кнесета Тръмп изрази и благодарността си към арабските държави и мюсюлманските лидери, „които се обединиха, за да окажат натиск върху "Хама"с за освобождаването на заложницит“.

"Имахме много помощ... много хора, които не бихте заподозряли, и искам да им благодаря много за това“, каза Тръмп и добави: "Невероятен триумф е за Израел и света, че всички тези държави работят заедно като партньори в мир".

Тръмп казва, че е това ден, в който да благодарим на "всемогъщия Бог на Авраам, Исаак и Яков“.

"Днес небето е спокойно, оръдията са безшумни, сирените са тихи, а слънцето изгрява над Светата земя, която най-накрая е в мир“, казва Тръмп, след като похвали смелостта на 20-те живи заложници, които се завърнаха при семействата си тази сутрин.

Той изразява надеждата си, че "регионът ще живее в мир за цяла вечност“.

Това не е само краят на войната, казва той, "това е и краят на ерата на терора и смъртта и началото на ерата на вярата, надеждата и на Бог“.

Това е началото на "ера на съгласие“ за Израел и страните от региона, обещава Тръмп.

Тръмп е четвъртият президент, който се обръща към Кнесета - само Джими Картър, Бил Клинтън и Джордж У. Буш са го правили преди.

Тръмп също така отправи похвали към държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който някога беше негов опонент в надпреварата за президентска номинация на републиканците, и към военния министър Пийт Хегест, бивш водещ на Fox News и ветеран от армията.

След това Доналд Тръмп засипва с похвали специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя и съветник на президента Джаред Кушнер, които помогнаха за посредничеството при споразумение за прекратяване на огъня в Газа, което направи възможно връщането на заложниците.

От трибуната президентът специално поздрави зет си, Джаред Кушнър и благодари за помощта му при посредничеството за постигане на прекратяване на огъня и говори конкретно за това колко много Кушнър обича Израел.

Тръмп отбеляза, че дъщеря му Иванка също присъства днес на историческото събитие и че тя също много обича Израел. "Те имат страхотен брак и се разбират чудесно".

Пред израелският парламент Тръмп каза още, че "Биби ми се обаждаше толкова много пъти“ и искаше оръжия – "толкова много, че Израел стана силен и могъщ... това доведе до мир“.

В обръщение към Кнесета, президентът на САЩ отново подчерта, че това е не само край на войната, това е край на ерата на терора и смъртта, а също и началото на ерата на вярата, надеждата и на Бог.

"Това е началото на голямо съгласие и трайна хармония за Израел и всички народи на това, което скоро ще бъде наистина великолепен регион. Вярвам в това, толкова силно. Това е историческата зора на един нов Близък изток.

Американският президент заяви пред израелския парламент, че "дългият и болезнен кошмар“ за израелци и палестинци най-накрая е приключил.

В дългото си обръщение президентът на САЩ подчерта, че Съединените щати "никога няма да забравят“ атаката срещу Израел на 7 октомври. Той допълни, че би било "чудесно да се постигне мирно споразумение“ с Иран.

Повратният момент затвърждава прехода на Тръмп от посредник в сделките в Ню Йорк към глобален миротворец. Американският президент заяви също, че следващият му проект е "да се справи с Русия“ и да сложи край на войната в Украйна.

Председателят на Кнесета Амир Охана покани Тръмп да се обърне към главния законодателен орган на Израел по време на посещението си, за да наблюдава сделката за заложници между Израел и Хамас, която той посредничи.

"Вие, президент Доналд Дж. Тръмп, сте колос“, заяви Охана, докато Тръмп седеше до него в Кнесета и добави: "След хиляди години еврейският народ ще ви помни.“

Охана сравни Тръмп с Кир Велики, персийския цар, който позволи на еврейските пленници да се върнат в родината си през 538 г. пр.н.е. Председателят на Кнесета сподели също, че ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир догодина и ще работи с лидери по целия свят, за да осигури победата на републиканците, отбелязвайки как никой не е по-достоен за наградата.