Ердоган: Редът, установен от победителите след Втората световна война, е загубил функционалността си

Докато Израел не бъде спрян, волята за създаване на държава Палестина ще остане непълна. Израелският премиер Бенямин Нетаняху, неговият кабинет и всички отговорни за геноцида трябва незабавно да бъдат изправени пред съда и да понесат заслуженото наказание. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви това, докато говори на дипломатическия форум на Босфора на Острова на демокрацията и свободата, съобщава Анадолската агенция.

В речта си президентът Ердоган заяви, че глобалният мир и сигурност са отстъпили място на безкраен водовъртеж от войни и нестабилност.

„Редът, установен от победителите след Втората световна война, е загубил както авторитета си, така и функционалността си“, заяви турският лидер.

Той подчерта, че Турция има само една цел: да осигури мир, спокойствие и стабилност в региона. „И ние, като Турция, се стремим да проправим пътя за това“, каза той.

Според турския лидер всеки отнет живот по улиците на Газа, Йемен, Сирия, Судан и Сомалия е загуба за Турция.

Дори всички да останат безразлични, ние не можем да останем безразлични към страданията, потисничеството и безкрайните конфликти в нашия регион. Единствената ни цел е да установим траен мир, спокойствие и стабилност в региона, подчерта турският президент.

Турският лидер обърна внимание и на слабостта на международните структури, които не са в състояние да решат настоящите проблеми.

„Механизми като Съвета за сигурност на ООН бяха създадени, за да предотвратят хуманитарни бедствия. Но днес тези структури, които трябваше да бъдат ключът към решаването на проблеми, станаха част от тези проблеми“, каза Ердоган.

Турция е субект, който без никакви комплекси, в духа на своята история и величие, е способен да води диалог с всички в името на мира, стабилността, спокойствието и справедливостта, отбеляза турският лидер.

Според него, „докато военачалниците наливат масло в огъня“, Турция полага всички усилия за постигане на справедлив мир.

Ердоган посочи, че гладът в ивицата Газа се използва безсрамно като оръжие за масово унищожение.

„Тези, които свеждат проблема с ивицата Газа до „Хамас”, постепенно започват да осъзнават, че това изобщо не е така“, каза той.

Турският лидер отбеляза и важността на признаването на Държавата Палестина.

„Признаването на Палестина, дори и със закъснение, е значителна стъпка. Можем само да приветстваме всеки опит за поправяне на несправедливостите, причинени на нашите палестински братя и сестри“, каза той.

Същевременно турският лидер подчерта, че докато Израел не бъде спрян, волята за създаване на палестинска държава ще остане неосъществена напълно.

„Нетаняху, неговият кабинет и всички отговорни за геноцида трябва незабавно да бъдат изправени пред съда и да понесат наказанието, което заслужават“, каза той.

Ердоган заяви също, че Израел трябва да бъде обект на възпиращи санкции, включително забрана за домакинство на международни спортни турнири.

Освен това турският лидер предаде поздрави на членовете на флотилията „Глобал Сумуд“, която беше обект на държавен тероризъм от страна на Израел.