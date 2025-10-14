IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 50

Трима карабинери загинаха, опитали да изведат незаконно настанили се в къща

Най-малко 15 полицаи и военни са ранени при взрива

14.10.2025 | 11:11 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Трима карабинери загинаха, а най-малко 15 полицаи и военни бяха ранени при взрив в къща в Кастел Д’Анцано, в провинция Верона, в Северна Италия, предаде АНСА. Никой от ранените не е с опасност за живота.

Мъж и жена на около 60 години, които са брат и сестра и са се били настанили незаконно в къщата, бяха задържани във връзка с инцидента. Трети член на семейството е избягал и се издирва. Задържаната жена е била ранена в експлозията.

Според първите информации силите на реда са пристигнали на мястото заедно с пожарникари, за да извадят принудително незаконно настанилите се обитатели. Тогава е отекнала експлозията.

Къщата е била на два етажа и те са рухнали, като са затрупали екипите на силите на реда. На място е имало и пожарникари, които са се намесили веднага, но не са могли да спасят трите жертви.

Според източник, близък до разследването, от известно време властите са се опитвали да опразнят къщата от незаконните й обитатели, които са заплашвали, че ще взривят всичко.

Днес тримата обитатели на къщата са разположили на различни места в нея газови бутилки. Те са отворили някои от тях, така че при влизането на силите на реда веднага да предизвикат взрив. Очевидци разказват, че въздухът в къщата е бил буквално пропит с газ.

Министрите на вътрешните работи  и на отбраната на Италия Матео Пиантедози и Гуидо Крозето изразиха  потрес от случилото се.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

карабинери взрив Италия къща
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem