Според първите екзитполове Чиприан Чуку ще е кмет на Букурещ

07.12.2025 | 22:30 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Кандидатът на Национално‑либералната партия (PNL) и настоящ кмет на Шести сектор Чиприан Чуку излиза на първо място според първите екзитполове, публикувани при затварянето на секциите на кметските избори в Букурещ.

Според резултатите на социологическата агенция CURS‑Avangarde, Чуку получава 32,7% от гласовете, което го поставя с над 5 процентни пункта пред втория -- Даниел Балуца (кандидат на Социалдемократическа партия, PSD), който е с 26,3%.

На трето място е независимата Анка Александреску с 20,2%, следвана от Каталин Друла (кандидат на Save Romania Union, USR), с 12,8%, предаде Mediafax.

Друг социологически институт - INSCOP Research - отчита сходна картина: Чуку е с 31,7%, Балуца - с 26.1%, а Александреску - с 21,1%. 

По този начин, според първите оценки, Чуку изглежда като сигурен победител, което веднага привлече вниманието на медиите и политическите анализатори. 

До 20:00 ч. 568 000 души (31,5%) са упражнили правото си на глас.

До момента са публикувани само резултати на екзитполове и социологически прогнози - те дават ориентир, но не са официални. Окончателният резултат ще стане ясен едва след преброяване на гласовете.

Тагове:

Румъния избори кмет
