Забавени визи и високи цени на билетите: Колко гостоприемен ще бъде Мондиал’26?

Президентът на ФИФА Джани Инфантино многократно е настоявал, че "светът ще бъде добре дошъл“ по време на Световното първенство по футбол за мъже следващото лято, което ще се проведе предимно в САЩ, с някои мачове в Канада и Мексико.

"Ще доведем света в Съединените американски щати“, каза швейцарецът по-рано тази година и добави: "Светът обича Америка, каквото и да казват някои.“

Но колкото повече се приближаваме до началото на турнира, толкова повече внимание се обръща на това дали САЩ ще бъдат толкова гостоприемни, колкото настоява Инфантино.

С нарастващото политическо насилие, разполагането на държавни войски в големите градове от президента Доналд Тръмп и по-твърдата позиция по отношение на имиграцията, основната домакинска страна на турнира е в състояние на разделение и смущения. С началото на продажбата на билети и феновете правят планове за пътуване, BBC Sport изследва някои от проблемите, които предизвикват безпокойство.

Високите цени на билетите

Миналата седмица първата партида билети за мачовете, които ще се проведат следващото лято, бяха пуснати в продажба, като над 4,5 милиона фенове се включиха в теглене, за да имат шанс да ги купят.

Подходът на ФИФА към ценообразуването веднага предизвика значителна негативна реакция.

ФИФА не е разкрила официално пълен ценоразпис, но билетите се обявяват онлайн от фенове, които са успели в тегленето, след като са прекарали часове в дигитални опашки миналата седмица.

Билетите за общ вход са разделени в четири категории, като тези за първия мач в САЩ струват между 560 долара и 2235 долара. На последното Световно първенство в Катар, откриващият мач беше на цена между 55 долара и 618 долара.

Най-евтиният билет за финала през 2026 г. струва 2030 долара, а най-скъпият е 6000 долара. Междувременно билетите за гостоприемство все още не са пуснати в продажба, но почти сигурно ще бъдат на значително по-високи цени.

Някои билети за мачове в началото на турнира - на някои от по-малко престижните места - се предлагат за 60 долара, но изображенията на картата на стадиона показват, че те са малка част от наличните места. Нещо повече - очаква се ФИФА ще въведе 15% такси както за купувача, така и за продавача на билети, препродадени чрез официалната ѝ платформа.

ФИФА не отговори на въпроси, поставени от ВВС

"Тези цени са изумителни - 2030 долара за най-евтиния последен билет е неприемливо“, каза Томас Конканън, който ръководи "Посолството на феновете на Англия“ към Асоциацията на футболните фенове.

"Ако феновете успеят да се сдобият с билет от категория четири от първия до последния мач, това може да им струва поне 3180 долара. Това е повече от два пъти повече от цената на Катар. В комбинация с пътуването и настаняването, това ще бъде най-скъпото Световно първенство за фенове, което някога сме виждали", добавя Конканън.

ФИФА също така приема "динамичен“ ценови модел за турнира, което означава, че цените на билетите за мачове, считани за високо търсени, биха могли да бъдат значително повишени по време на по-късни периоди на продажби.

Системата има потенциал да е от полза за американците, като същевременно блокира чуждестранните фенове.

"Динамичното ценообразуване наистина е нещо тук от повече от десетилетие“, каза Скот Фридман, основател на Ticket Talk Network в САЩ. "За ФИФА това е търсене и предлагане - те се опитват да увеличат максимално приходите си.

"Системата дава предимство на американските граждани, които могат да си купят билет за мач с по-малко търсене на много по-ниска цена от номиналната 48 часа преди мача. Хората не могат да пътуват от чужбина, за да направят това. Системата не е справедлива спрямо останалия свят и определено би могла да оскъпи хората от други страни", добавя Фридман.

Забавянията с визите причиняват несигурност

По време на предишния си мандат, когато кандидатурата за Световното първенство беше приета, Тръмп подписа писмо, в което настояваше, че "всички отговарящи на условията спортисти, длъжностни лица и фенове от всички страни по света ще могат да влизат в Съединените щати без дискриминация“.

Някои фенове, включително тези от Обединеното кралство и ЕС, ще могат да пътуват до Световното първенство без виза. Това е така, защото 42 територии са в Програмата за безвизово пътуване на САЩ, което означава, че феновете ще трябва да кандидатстват само чрез електронната система за разрешение за пътуване, която обикновено се одобрява или отхвърля в рамките на 72 часа.

Но гражданите на повечето страни, особено тези в Азия, Африка и Южна Америка - включително много от тези, които вече са си осигурили квалификация за Световното първенство или е вероятно да го направят - трябва да кандидатстват за визи.

Докато Русия и Катар въведоха ускорени процедури за издаване на визи на предишните две издания на Световното първенство, САЩ не го направиха.

Феновете, които се надяват да присъстват на мачове, трябва да кандидатстват и да се класират на същата опашка като другите посетители на САЩ и могат да се сблъскат с толкова дълги забавяния, че да не успеят да получат одобрение за виза навреме, за да присъстват на турнира.

Заявленията за американски визи обикновено включват поне едно лично интервю в посолство, а администрацията на Тръмп увеличи правомощията на своите служители да разследват използването на социалните медии и публичните политически изявления на кандидатите.

В момента средното време за чакане за първоначално интервю за туристическа виза за някои страни е доста над година.

Миналата седмица Държавният департамент обяви, че ще увеличи броя на персонала в някои посолства, за да се опита да обработва заявленията по-бързо, но не разкри кои страни или колко служители.

Насилието поставя под щателен контрол сигурността

Досега през 2025 г. в САЩ е имало серия от политически убийства, а през 2024 г. в цялата страна е имало около 500 масови стрелби.

Принудителните депортации от служители на Имиграционната и митническа служба (ICE) също са се увеличили по заповед на Тръмп, който е разположил войски на Националната гвардия в градове, водени от демократите, включително Лос Анджелис, където ще се проведат осем мача.

Разполагането на ICE и Националната гвардия предизвика масови протести от недоверчиви общности в някои градове, а Тръмп заплаши да принуди мачовете да бъдат преместени от градове, които той смята за "опасни“.

"Няма съмнение, че разделенията в Съединените щати са значителни“, казва Даниел Байман, директор на Програмата за война, нередовни заплахи и тероризъм в Центъра за стратегически и международни изследвания, американски мозъчен тръст. "По различни въпроси, в зависимост от деня, президентът или някои от ключовите му хора се опитват да прокарат по-поляризиран дневен ред. Има много гняв.

"В администрацията на Тръмп има много отговори "не знаем“ по отношение на сигурността, защото те все още нямат голям опит с големи събития".

"Наблюдава се доста стабилно разпускане на много правителствени агенции - съкращения в Министерството на вътрешната сигурност и ФБР. С това идва не само загубата на хора, но и загубата на институционални знания.