Жизел Бюндхен показа нови снимки на бебето си

Семейството на Жизел Бюндхен е модел на любовта.

Осем месеца след раждането на третото си дете, първо от сегашния ѝ приятел Хоаким Валенте, супермоделът показа как един от по-големите ѝ синове прекарва време с братчето си. Жизел е майка на 15-годишния Бенджамин и 12-годишната Вивиан, които споделя с бившия си съпруг Том Брейди. Тя също така е доведена майка на 18-годишния Джак, който се ражда от връзката на Брейди с Бриджит Мойнахан.

В серия от снимки, споделена в неделя, 12 октомври, един от по-големите синове на Жизел седи с гръб към камерата на пейка пред пиано, а братчето му се е настанило в скута му. И двете момчета са поставили ръцете си върху клавишите и носят зелени панталони с бели тениски.

„Има само едно нещо, по-ценно от нашето време... и това е хората, с които го прекарваме“, пише Жизел на португалски.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg