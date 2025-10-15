IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жизел Бюндхен показа нови снимки на бебето си

Моделът ще си партнира и с принц Уилям по нов проект

15.10.2025 | 22:15 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Семейството на Жизел Бюндхен е модел на любовта. 

Осем месеца след раждането на третото си дете, първо от сегашния ѝ приятел Хоаким Валенте, супермоделът показа как един от по-големите ѝ синове прекарва време с братчето си. Жизел е майка на 15-годишния Бенджамин и 12-годишната Вивиан, които споделя с бившия си съпруг Том Брейди. Тя също така е доведена майка на 18-годишния Джак, който се ражда от връзката на Брейди с Бриджит Мойнахан. 

В серия от снимки, споделена в неделя, 12 октомври, един от по-големите синове на Жизел седи с гръб към камерата на пейка пред пиано, а братчето му се е настанило в скута му. И двете момчета са поставили ръцете си върху клавишите и носят зелени панталони с бели тениски.

„Има само едно нещо, по-ценно от нашето време... и това е хората, с които го прекарваме“, пише Жизел на португалски. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

