Аварийно кацане във вода, пожар на борда: Пилот развенча най-често срещаните страхове при летене

Пилот развенча някои от най-често срещаните страхове при летене, от това, че самолетът трябва да се приземи аварийно на вода, до това какво се случва, когато на борда има пожар.

Марк работи като капитан на Airbus за търговска авиокомпания и се зае да успокои нервните пътници, като обясни какво точно се случва в самолет. Когато летите на хиляди километри над земята, последното нещо, с което всеки летовник иска да се сблъска, е пожар.

Марк разкри във видеоклип в YouTube канала на Airliners Live как има много протоколи.

"Първото нещо, което правим, е да идентифицираме къде е пожарът. Ако е в двигателите, получаваме сигнал в пилотската кабина. Имаме пожарогасители в двигателите и гасим пожара", обясни той.

"Най-вероятната причина, която виждаме по време на полети, е, че се задейства димната аларма в тоалетните, някой е влязъл там, пушил е електронни цигари, задействал е димната аларма“, каза обясни пилотът.

"Получаваме множество аларми в пилотската кабина, екипажът получава множество аларми и те се задействат много бързо, а ние имаме процедури, имаме пожарогасители на борда, за да го потушим". Марк споделя, че дори кошчетата за боклук в тоалетните имат вградени пожарогасители. "Ние идентифицираме откъде идва огънят и го гасим", обяснява пилотът.

Наскоро все повече авиокомпании започнаха да забраняват на пътниците да носят външни батерии на борда. Марк обясни, че има нови процедури за пожари на литиеви батерии, причинени от външни батерии, телефони и лаптопи.

"Ако имаме такъв пожар, тогава отклоняваме самолета, за да извадим проблемната батерия“, разкри той.

Марк сподели, че кабинният екипаж също следва специални процедури и използва неща като "димни куки“, които доставят кислород, и "огнеупорни ръкавици“, както и пожарогасители.

"Нашият кабинен екипаж е изключително добре обучен да се справя с тези пожари и редовно преминава през обучения за справяне с тези пожари на борда“, каза пилотът.

Кацане във вода

Що се отнася до кацанията на вода, които обикновено се използват в аварийни ситуации, Марк обясни как пилотите ще "погасят всяка една опция“, преди да изберат да кацнат на вода.

"Трябва да кажа, че се случва изключително рядко, но както видяхме на Хъдсън, е възможно и е напълно оцеляващо, всеки един човек си тръгна“, каза той.

През 2009 г. капитан Чесли "Съли“ Съленбергер извърши безопасно аварийно кацане в река Хъдсън, Ню Йорк, и всички 155 души на борда оцеляха.

Друго притеснение, което някои пътници може да имат, е какво ще се случи, ако пилотът се разболее.

Марк бързо разсея всички притеснения и каза: "Винаги има поне двама от нас в пилотската кабина. Ако някой от момчетата се разболее, ще извикаме екипажа, ще им дадем кислород, ако е необходимо, ще оценим ситуацията.

Пилотът обясни как "не е голяма работа“, ако един от пилотите вече не може да лети.

"Един от нас може да приземи самолета и самолетът може да се приземи сам. В изключително редкия сценарий, в който и двамата се разболеем, някои авиокомпании обучават кабинния си екипаж как да използва радиостанциите, те могат да се обадят за помощ, могат да бъдат успокоени от обучени хора и да настроят самолета за автоматично кацане, при което той ще се приземи, ще спре сам на пистата и всичко ще бъде наред", обясни експертът.

Турболенция

Що се отнася до всякакви притеснения относно движението и огъването на крилата на самолета, Марк описа това като "напълно нормално“.

Турбуленцията обаче не винаги трябва да е проблем, тъй като самолетът така е "проектиран, че да я понесе“.

Марк настоява, че самолетът няма да "падне от небето“ по време на неравни полети.