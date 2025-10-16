Чували ли сте за Преподобна Стойна? Наричана светица, закрилница, феномен, тя оставя след себе си не само пророчества, но и рецепти за здраве. Някои от тях са събрани в книгата „Преподобна Стойна. Рецептите на една светица“.

Споделяме подбрани рецепти на Преподобна Стойна.

Внимание! Преди тяхното прилагане и при съмнение за здравословни проблеми, се допитайте до лекар!

Ечемик на окото

В 1 литър вода се слагат 100 г лайка и невен. Билките врат 10 минути. След това сместа се оставя да изстива в продължение на 1 час. Правят се компреси.

Поставят се върху мястото с ечемика и се държат, докато изстинат напълно (ако сместа е топла все още).

Прясно изцеден сок от алое се разрежда с топла вода в съотношение 1:10. Напояват се памучни тампони, които се държат върху клепача, докато изстинат.

Запек

Смесват се 20 г ленено семе с 40 г кори от зърнастец. Прави се запарка, от която се пият по 3 ч. ч. на ден.

Смесват се по 1 с. л. майчин лист, зърнастец, кориандър и сладък корен и се слагат в 500 мл вряща вода. Оставят се да киснат поне 2 часа, прецежда се и се пие вечер по 1 ракиена чаша.

Източник: Рецепти на Преподобна Стойна при някои неразположения