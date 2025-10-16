IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заради спукано стъкло: Самолетът на министър на САЩ кацна аварийно

Пийт Хегсет и останалите на борда са били в безопасност

16.10.2025 | 08:10 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Самолетът, с който пътува американският министър на отбраната Пийт Хегсет, направи непланирано кацане в САЩ заради пукнатина на предното стъкло, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс.

"Самолетът е кацнал, следвайки стандартната процедура и всички на борда, включително и Хегсет, са в безопасност“, каза говорителят на Пентагона Шон Парнел в публикация в "Екс".

Хегсет се е връщал от кратко пътуване до Брюксел за еднодневната среща, фокусирана върху заплахата, представлявана от Русия, военните разходи, европейските отбранителни способности и подкрепата за Украйна в централата на НАТО.

Това не е първият случай, в който американски самолет, превозващ висши представители, има технически проблеми.

По-рано тази година пътуващ за Мюнхен самолет на военновъздушните сили на САЩ, на борда на който бе държавният секретар на САЩ Марко Рубио, се наложи да се върне във Вашингтон заради техническа неизправност. (БТА)

Това се случи Dnes

САЩ Пийт Хегсет спукано стъкло самолет аварийно кацане
