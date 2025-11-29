Leopard 2A8: Германският танк за днешната война - построен утре

Германия иска всички да знаят, че тя е лидер в превъоръжаването на Европа, тъй като континентът очевидно вярва, че руснаците ще бомбардират целия регион, след като силите на Москва превземат Украйна. Leopard 2A8 беше официално представен по-рано този месец в съоръжението KNDS Deutschland в Мюнхен, Германия, отбелязвайки първия чисто нов основен боен танк (ОБТ) на Германия, построен за Бундесвера от 1992 г. насам.

Германия е направила първоначална поръчка за 123 танка от този вариант, като доставките са планирани между 2027 и 2030 г. Малко странно е, че въпреки че европейците очевидно са убедени, че руското нахлуване в Европа е неизбежно, всичките им отбранителни проекти няма да узреят поне две години - а вероятно и повече - от сега нататък. Или европейските оценки на заплахите са изключително неточни, или европейците просто не са толкова сериозни по отношение на превъоръжаването, пише за TNI Брандън Уейхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

При представянето, министърът на отбраната на Германия обяви и намерението на Берлин да поръча още 75 Leopard 2A8 , с което общият брой ще достигне около 200. Превозното средство включва редица авангардни характеристики, включително система за активна защита (APS) - израелската система за активна защита Trophy (или еквивалентна), която открива и прехваща входящи противотанкови снаряди и дронове. Тези по-нови танкове също така интегрират подобрена цифрова архитектура и имат отличен набор от сензори, който позволява мрежово-центрични операции на бойното поле.

Новите танкове продължават да използват 120-милиметровото гладкоцевно оръдие Rheinmetall L/55A1 като част от въоръжението си. Оръдието обаче вече е вградено в модернизирана кула и има изцяло нова архитектура на превозното средство.

Първоначалните планове за разполагане показват, че първите подразделения, които ще получат Leopard 2A8, ще бъдат от бригадата на германския Бундесвер, постоянно разположена в Литва, която бързо се превръща в ключова зона на спор в нарастващото евро-руско съперничество.

Германия очевидно е ангажирана с основните бойни танкове (ОБТ) – което е странно, като се има предвид, че тези системи все по-често биват отвеждани във второстепенни или поддържащи роли в съвременните конфликти поради нарастващото присъствие на точни противотанкови ракети и дронове. Разбира се, руснаците и украинците са използвали ефективно по-стари системи от съветската епоха, по-специално основния бойен танк Т-72 . Но тези системи са до голяма степен за еднократна употреба и по никакъв начин не представляват високата цена и сложност, които новите ОБТ Leopard 2A8.

Този проблем в никакъв случай не е ограничен само до Германия.

НАТО като цяло изглежда сляп за радикалните тактически промени, настъпили в съвременната война, благодарение на войната в Украйна. Холандия, Норвегия, Чехия, Литва и други членове на НАТО също планират да поръчат Leopard 2A8.

Тази поръчка ще засили логистичната и оперативна сплотеност на НАТО. Тя обаче няма да допринесе съществено за способностите за спечелване на война.

Въпреки това, Германия използва разработването на тази нова танкова система като средство за регенериране на местната база за производство на тежка броня (чрез KNDS Deutschland) след десетилетия на ограничено производство на нови основни бойни танкове (ОБТ). Разработването и изграждането на ОБТ от следващо поколение в Германия повишава стратегическата автономност.

По класическия начин обаче, макар че танковете са поръчани, пълното им оперативно разполагане е все още на години разстояние, ако изобщо бъдат напълно оперативно въведени дотогава. Тестването, първоначалните подразделения, обучението на войниците и логистичните вериги се нуждаят от време, за да се развият. Управлението на производството, веригата за доставки и разходите ще бъде от решаващо значение за Берлин. Предварителните доклади сочат, че цената на единица ще бъде около 20 милиона евро на превозно средство .

Германският основен боен танк от следващо поколение представлява важна стъпка в отбранителната позиция на Германия. Въпреки това, по-широкото предизвикателство ще бъде интеграцията, мащабирането на производството, разходите и гарантирането, че подобна платформа ще запази своята актуалност в променящата се среда на заплахи от дронове, прецизни стрелби и хибридна война.