Охранител в посолството на САЩ в Осло шпионирал за Русия и Иран

Съд в Осло призна бивш охранител от посолството на САЩ в Норвегия за виновен за шпионаж в полза на Русия и Иран, предаде Асошиейтед прес.

Двадесет и осем годишният норвежец, чието име не беше оповестено, беше осъден на три години и седем месеца затвор. Той признава фактите по делото, но отрича да е извършил престъпление.

Прокуратурата каза, че осъденият е предавал информация за дипломатите в посолството, етажните планове и процедурите за сигурност, наред с други неща. Според норвежката държавна телевизия Ен Ер Ко това, което е накарало мъжа да се обърне към Русия и Иран, са били връзките на САЩ с Израел и войната в Газа.

Защитата на норвежеца заяви, че присъдата повдига много въпроси относно това какви действия се смятат за шпионаж съгласно законите на Норвегия.

„Той е излъгал агенти от чужди страни, че има право на достъп до класифицирана информация и е преувеличил собствената си роля“, се казва в изявление на неговия адвокат. „Имал е почти толкова достъп, колкото и един чистач в посолството. Информацията, която споделил, е безполезна и нито сама по себе си, нито заедно с друга може да навреди на физически лица и на интересите в сферата на сигурността на която и да било държава“, се посочва още в изявлението.

Защитата на осъдения каза още, че в момента обмисля дали да обжалва присъдата, а прокуратурата заяви, че също обмисля дали да направи това, тъй като бе поискала по-строго наказание.

Осъденият норвежец следвал за бакалавър по специалността "Сигурност и бойна готовност" в норвежкия Арктически университет (UiT).

Това е втори подобен случай, свързан с въпросното учебно заведение, за последните години, отбелязва Ен Ер Ко. Сред хората, разменени от Запада миналата година в най-голямата размяна на затворници с Русия след Студената война, беше гостуващ изследовател в Арктическия университет, представял се за бразилец под името Жозе Асис Джамария, арестуван от полицията в Норвегия по обвинения в шпионаж през 2022 г.

Полицията разкри, че той всъщност е руснак на име Михаил Валериевич Микушин, припомня АП.

