Холандия има скъп проблем: Зелените източници на енергия претоварват ел. системата й

В телевизионна кампания на холандското правителство, наречена „Flip the Switch“, актриса предупреждава зрителите за потреблението им на електроенергия.

„Когато всички използваме електричество едновременно, нашата електропреносна мрежа се претоварва“, казва тя. „Това може да причини неизправности. Затова използвайте възможно най-малко електричество между четири и девет.“

Това е знак, че в една от най-развитите икономики в света нещо се е объркало с електрозахранването на страната.

Холандия е ентусиазиран потребител на електрически автомобили. Тя има най-голям брой зарядни станции на глава от населението в Европа. Що се отнася до производството на електроенергия, Холандия е заменила газа от големите си запаси в Северно море с вятърна и слънчева енергия. До такава степен, че е лидер в Европа по брой слънчеви панели на човек. Всъщност повече от една трета от холандските домове имат монтирани слънчеви панели.

Страната също така се стреми офшорните вятърни паркове да бъдат най-големият ѝ източник на енергия до 2030 г.

Всичко това е добре от екологична гледна точка, но поставя холандската национална електроенергийна мрежа под огромен натиск и през последните години имаше редица прекъсвания на електрозахранването.

Проблемът е „претоварването на мрежата“, казва Кийс-Ян Рамо, главен изпълнителен директор на холандския производител и доставчик на енергия Eneco, чието 70% от производството на електроенергия сега е от слънчева и вятърна енергия.

„Претоварването на мрежата е като задръстване в електропреносната мрежа. То се причинява или от твърде голямо търсене на енергия в определен район, или от твърде много захранване с мрежа, повече отколкото мрежата може да поеме.“

Той обяснява, че проблемът е, че мрежата „е проектирана във време, когато имахме само няколко много големи, предимно газови електроцентрали“.

„Затова изградихме мрежа с много големи електропроводи близо до тези електроцентрали и все по-малки електропроводи, докато се приближавахме повече към домакинствата. В днешно време преминаваме към възобновяеми енергийни източници и това означава, че в мрежата се инжектира много енергия в периферията на мрежата, където има само относително малки електропроводи.“

И тези малки електропроводи се борят да се справят с цялото електричество, идващо от вятърни турбини и слънчеви панели, разпръснати из страната.

Дамиен Ернст, професор по електротехника в белгийския университет в Лиеж, е един от водещите европейски експерти по електрически мрежи. Той казва, че това е скъп проблем, който Холандия ще трябва реши.

„Те имат криза в мрежата, защото не са инвестирали достатъчно в разпределителните си мрежи, в преносните си мрежи, така че са изправени пред затруднения навсякъде и ще са необходими години и милиарди долари, за да се реши това.“

Проф. Ернст добавя, че това е общоевропейски проблем.

„Инсталират се огромно количество слънчеви панели и те се инсталират с честота, която е много, много твърде висока, за да може мрежата да я поеме."

В централата на Eneco в Ротердам, Кийс-Ян Рамо показва голям контролен панел, който компанията нарича своя „виртуална електроцентрала“ и „мозъкът на нашите операции“. Той се използва, за да помогне за балансиране на мрежата, като се избягват прекъсвания на електрозахранването.

Когато производството на електроенергия е твърде високо в цяла Холандия, това позволява на Eneco да изключва вятърните турбини от вятъра и слънчевите панели. Що се отнася до това, когато търсенето на електроенергия е твърде високо, компанията намалява мощността за клиентите, които са се съгласили да позволят на Eneco да спре или намали електрозахранването им, когато мрежата е под напрежение, в замяна на по-ниски цени.

Но за домовете и компаниите, които искат да увеличат потреблението си на електроенергия с нова или по-голяма мрежова връзка, това все по-често е просто невъзможно.

„Често потребителите искат да инсталират термопомпа или да зареждат електрическото си превозно средство у дома, но това изисква много по-голяма електрическа връзка и все по-често те просто не могат да я получат“, обяснява Кийс-Ян Рамо, като добавя, че е по-лошо за бизнеса. „Често те искат да разширят дейността си и просто не могат да получат допълнителен капацитет от операторите на мрежата.

И се стигна дотам, че дори строителството на нови жилища в Холандия става все по-трудно, защото просто няма капацитет за свързване на тези нови квартали към мрежата."

Тези хора и компании се озовават в списъци на чакащи в продължение на няколко години. В същото време има и списъци на чакащи за тези, които искат да захранват мрежата с енергия, като например нов дом, оборудван със слънчеви панели на покрива си. Tennet, държавната агенция, която управлява националната мрежа на Холандия, казва, че 8000 компании в момента чакат да могат да захранват с електроенергия, докато 12 000 други чакат разрешение да използват повече енергия.

Някои сектори на холандската икономика предупреждават, че това възпрепятства растежа им.

„Претоварването на мрежата излага на риск бъдещето на холандската химическа промишленост, докато в различните страни ще бъде по-лесно да се инвестира“, казва президентът на Холандската химическа асоциация Нинке Хоман.

И така, можеше ли всичко това да се избегне? „Като се замисля, мисля, че почти всеки проблем е избегнат“, казва Кийс-Ян Рамо.

Той добавя, че след Парижкото споразумение от 2015 г. за борба с изменението на климата „ние се фокусирахме много върху увеличаването на производството на енергия от възобновяеми източници“. Но някак си подценихме въздействието, което това би имало върху електропреносната мрежа.“

Tennet сега планира да похарчи 200 милиарда евро (235 милиарда долара) за укрепване на мрежата, включително полагане на около 100 000 км (62 000 мили) нови кабели между сега и 2050 г. Това е огромна сума пари, но има и голяма цена, ако не се похарчи. Претоварването на мрежата струва на холандската икономика до 35 милиарда евро годишно, според доклад от 2024 г. на консултантската група за управление Boston Consulting Group.

Юджийн Байджингс, който отговаря за претоварването на мрежата в Tennet, казва, че за съжаление е необходимо търпение. „За да укрепим и подсилим мрежата, трябва да удвоим, утроим, понякога да увеличим десетократно капацитета на съществуващата мрежа.

„И отнема средно около 10 години, за да се реализира подобен проект, преди да заработи, от които първите осем са законодателство и получаване на права за полагане на кабели в земята с всички собственици на имоти. И само последните две години са периодът на строителство. А междувременно енергийният преход върви толкова бързо, че не можем да се справим с него със съществуващата мрежа. Така че всяко допълнително искане за свързване добавя към списъка с чакащи.“

;В холандското министерство на енергетиката, което всъщност се нарича Министерство на климатичната политика и зеления растеж, министър Софи Херманс не беше на разположение за интервю. Но нейният офис даде изявление:

„В ретроспекция скоростта, с която е нараснало потреблението ни на електроенергия, може би е била колективно подценена в миналото от всички участващи страни. Трудно е също така да се предвиди къде ще се появи първо растежът, тъй като това е резултат от отделни компании/сектори и домакинства."

Що се отнася до решенията, министерството казва, че има „Национален план за действие срещу претоварването на мрежата“, фокусиран върху коригиране на законодателството, така че разрешенията за разширяване на мрежата да могат да се издават по-бързо.

То насърчава хората да използват по-добре съществуващата мрежа, например чрез кампанията си „Flip the Switch“.

А финансовият стимул за хората, които подават излишната си слънчева електроенергия в мрежата, се намалява почти до нула. В някои случаи хората дори ще трябва да плащат, за да подават слънчева енергия в мрежата.