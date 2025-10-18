IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бриджит Бардо се възстановява след операцията

Френската филмова легенда си почива в дома си в Сен Тропе

18.10.2025 | 08:36 ч. 1
Reuters

Reuters

Френската филмова звезда Бриджит Бардо, на 91 години, се възстановява в дома в Сен Тропе, Южна Франция, след лека операция, която е преминала добре, съобщи кабинетът на актрисата в изявление пред френската информационна агенция AFP в петък.

Актрисата благодари на персонала и хирургическия екип в частната болница "Сен Жан“ в Тулон и каза, че сега си почива у дома.
Бардо става световноизвестна през петдесетте и шейсетте години на миналия век със своите свободомислещи изпълнения във филми като "И Бог създаде жената“. Като певица тя също така издава няколко албума.

Тя спира да се занимава с актьорство през седемдесетте години, премества се за постоянно в град Сен Тропе на Френската Ривиера и се посвещава на каузата за хуманно отношение към животните и създава фондация на нейно име.

Бриджит Бардо здравословно състояние хоспитализация операция Сен Тропе актриса
