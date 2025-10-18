Бриджит Бардо се възстановява след операцията

Френската филмова звезда Бриджит Бардо, на 91 години, се възстановява в дома в Сен Тропе, Южна Франция, след лека операция, която е преминала добре, съобщи кабинетът на актрисата в изявление пред френската информационна агенция AFP в петък.

Актрисата благодари на персонала и хирургическия екип в частната болница "Сен Жан“ в Тулон и каза, че сега си почива у дома.

Бардо става световноизвестна през петдесетте и шейсетте години на миналия век със своите свободомислещи изпълнения във филми като "И Бог създаде жената“. Като певица тя също така издава няколко албума.

Тя спира да се занимава с актьорство през седемдесетте години, премества се за постоянно в град Сен Тропе на Френската Ривиера и се посвещава на каузата за хуманно отношение към животните и създава фондация на нейно име.