Бриджит Бардо се възстановява след операцията

Френската филмова звезда Бриджит Бардо, на 91 години, се възстановява в дома в Сен Тропе, Южна Франция, след лека операция, която е преминала добре, съобщи кабинетът на актрисата в изявление пред френската информационна агенция AFP в петък.
Актрисата благодари на персонала и хирургическия екип в частната болница "Сен Жан“ в Тулон и каза, че сега си почива у дома.
Бардо става световноизвестна през петдесетте и шейсетте години на миналия век със своите свободомислещи изпълнения във филми като "И Бог създаде жената“. Като певица тя също така издава няколко албума.
Тя спира да се занимава с актьорство през седемдесетте години, премества се за постоянно в град Сен Тропе на Френската Ривиера и се посвещава на каузата за хуманно отношение към животните и създава фондация на нейно име.