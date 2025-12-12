Двама души са пострадали при катастрофа в района на моста на алея „Яворов“, съобщиха за БТА от МВР.

Инцидентът е станал в 4:50 часа. Джип и лек автомобил са се сблъскали, а пострадалите са откарани за преглед. След удара лекият автомобил е излязъл от пътното платно и е навлязъл в тревните площи до спирката на градския транспорт, показват кадри във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Веднага на място са пристигнали полиция и Бърза помощ.

Продължава огледа на местопроизшествието, което води до затруднения в движението по бул. „Цариградско шосе“, обясниха от МВР. Все още не са ясни причините за катастрофата.