САЩ се готвят да конфискуват още танкери край бреговете на Венецуела

САЩ се готвят да задържат още кораби, превозващи венецуелски петрол, след залавянето на танкер тази седмица, тъй като това увеличава натиска върху венецуелския президент Николас Мадуро, съобщиха за Ройтерс, източници, запознати с въпроса.

Задържането е първото задържане на петролен товар или танкер от Венецуела, която е под санкции на САЩ от 2019 г. Това се случи, докато САЩ извършват мащабно военно присъствие в южната част на Карибите и докато президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за свалянето на Мадуро.

Последните действия на САЩ поставиха в тревога собствениците на кораби, операторите и морските агенции, участващи в транспортирането на венецуелски суров петрол, като мнозина преразглеждат дали да отплават от венецуелските води през следващите дни, както е планирано, съобщиха източници от корабоплаването.

Очакват се по-нататъшни директни интервенции от страна на САЩ през следващите седмици, насочени към кораби, превозващи венецуелски петрол, които може да са превозвали и петрол от други страни, обект на американски санкции, като Иран, според източници, запознати с въпроса, които отказаха да бъдат анонимни поради чувствителността на темата.

На въпрос дали администрацията на Тръмп планира по-нататъшни конфискации на кораби, говорителката на Белия дом Каролин Ливит заяви пред репортери, че няма да говори за бъдещи действия, но каза, че САЩ ще продължат да изпълняват политиката на президента за санкции.

„Няма да стоим безучастно и да гледаме как санкционирани кораби плават по моретата с петрол от черния пазар, приходите от който ще подхранват наркотероризма на нелоялни и незаконни режими по целия свят“, каза тя.

САЩ са съставили списък с още няколко санкционирани танкера за евентуално изземване,

според един от запознатите с въпроса хора.

Министерството на правосъдието и Службата за вътрешна сигурност на САЩ са планирали изземванията от месеци, според двама от източниците.

Намаляването или спирането на износа на венецуелски петрол, основният генератор на приходи за венецуелското правителство, би натоварило финансите на правителството на Мадуро.

Министерството на финансите на САЩ заяви в четвъртък, че е наложило санкции на шест супертанкера, които, според вътрешни документи на PDVSA и данни за наблюдение на кораби, наскоро са товарели суров петрол във Венецуела, както и на четирима венецуелци, включително трима роднини на първата дама на страната, Силия Флорес. Не е известно дали новосанкционираните кораби са сред тези, които сега са цел на прихващане.

Изземването в сряда идва, след като САЩ през последните месеци извършиха повече от 20 удара срещу, според тях, кораби за превоз на наркотици в Карибите и Тихия океан, убивайки повече от 80 души. Експерти казват, че ударите може да са незаконни извънсъдебни атаки, докато САЩ твърдят, че защитават американците от наркокартели, които са определили като терористични организации.

По-нататъшни конфискации на кораби може да са насочени към затягане на финансовите гайки на Мадуро, според източник, запознат с политиката на САЩ спрямо Венецуела. Мадуро твърди, че натрупването на военни сили от страна на САЩ има за цел да го свали от власт и да получи контрол над петролните ресурси на страната от ОПЕК.

Новата тактика на САЩ се фокусира върху дейността на така наречения „сенчест флот“ от танкери, който транспортира санкциониран петрол до Китай, най-големият купувач на суров петрол от Венецуела и Иран. Един кораб често прави отделни курсове от името на Иран, Венецуела и Русия, добавиха източниците.

Източниците съобщиха, че задържането на танкера, носещ името Skipper, е накарало поне един превозвач временно да спре пътуванията на три прясно заредени пратки с общо тегло почти 6 милиона барела водещия венецуелски износен петрол Merey.