Wi-Fi климатик: плюсове, минуси и дали имате нужда от него

Ако сте фенове на системите за умен дом, вероятно знаете, че възможностите за климатизация днес също стават все по-интелигентни. И не е никак необичайно, ако добавите и климатика в цялостната система (IoT), която прави ежедневието ви по-удобно. Но дали тази инвестиция си струва и дали е подходяща за вас, ако нямате цялостна смарт система?

Нека разгледаме заедно Wi-Fi климатиците и да обърнем внимание на всичките им плюсове и минуси. Надяваме се, че това ще ви помогне да направите правилен избор за своето домакинство.

Управление от разстояние

Да контролирате климатика от разстояние, дори когато не сте вкъщи, несъмнено е удобство – можете да го включите от летището, да го усилите на път от работа или да проверите дали е изключен, след като сте отпътували за почивка – край на вечния въпрос „изключих ли го?“. Трябват ви само мобилно приложение и интернет, за да си спестите една грижа. И това вероятно ще ви хареса.

Настройване по график

Ако искате изобщо да не мислите за температурата у дома, умният климатик е за вас. Можете да му създадете персонална програма, по която да работи. Ще зададете кога да се включва и изключва, усилва и намалява според ежедневния ви график или дори спрямо местоположението ви (чрез т.нар. Geofencing функция). И няма да има нужда да мислите нито за топлината, нито за сметките за електричество.

Включване в система за умен дом

Ако имате смарт система, можете да включите в нея всички климатици в къщата и те да реагират дори на отваряне на входната или гаражната врата или автоматично да спират при отваряне на прозорец (чрез датчик), за да не охлаждате улицата. Гласовите асистенти като Google Assistant, Apple HomeKit и Alexa също могат да се включат в управлението.

Пестене на енергия

Засегнахме темата, но нека я отделим, защото е важна: такъв тип управление на уредите ви дава възможност да оптимизирате разхода на електричество и да имате топли или прохладни стаи с възможно най-малки сметки.

И няколко минуса

Като всеки уред, Wi-Fi климатикът има и своите минуси:

• Цената. Ако трябва да изброим минусите, можем да започнем с цената – обикновено тя е по-висока от същия клас класически модели (с около 10-20%). Но както вече споменахме, може да се компенсира с пестенето на ток в дългосрочен план.

• Зависимост от интернет. Ясно е, че Wi-Fi уредите се управляват с интернет и ако връзката в дома ви е нестабилна, няма как да използвате удобствата на смарт контрола.

• Софтуерът. Програмата, която ви помага да управлявате уредите, е като всички останали – понякога може да се появяват грешки или трудности при първоначалното сдвояване с рутера (особено ако ползвате 5GHz мрежа). Ако не сте на ти с технологиите, помислете дали можете да се справите с евентуални подобни ситуации.

Кога реално има смисъл от умен климатик

Разбира се, покупката на такъв уред е оправдана дори просто заради удоволствието и удобството. Но ако подходът ви към живота е по-практичен, ето кога има истински смисъл от подобен уред вкъщи:

• Ако често отсъствате за кратки или дълги периоди и искате да поддържате приятна температура вкъщи без излишни главоболия и чакане да се затоплят стаите, след като се приберете.

• Ако семейството ви има различни нужди, така можете да създадете комфорт за всеки с персонализирани графици за всяка стая (по-хладно в спалнята, по-топло в детската).

• Ако цените енергийната ефективност и обичате да пестите енергия чрез прецизен мониторинг.

• Ако вече имате инсталирана система за умен дом и искате да обогатите екосистемата от уреди за максимално удобство.