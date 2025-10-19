IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Севернокорейски войник дезертира в Южна Корея

Той премина през демилитаризираната зона, съобщи Сеул

19.10.2025 | 16:10 ч. 24
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Севернокорейски войник дезертира днес, преминавайки осеяната с мини граница в демилитаризираната зона, съобщи южнокорейският Комитет на началниците на генералните щабове, цитиран от Франс прес.

"Нашата армия задържа севернокорейски войник, който премина днес военната демаркационна линия", посочи в изявление Комитетът и допълни: 

"Армията е идентифицирала лицето близо до военната демаркационна линия, проследила го е и го е наблюдавала, след което е провела стандартна операция по задържането му". (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Южна Корея КНДР дезертьор
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem