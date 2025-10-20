Украйна подготвя договор за закупуване на 25 системи "Пейтриът" от САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски обяви на пресконференция, че Украйна и САЩ подготвят договор за доставка на 25 системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", предадоха Укринформ и Ройтерс.

Агенция Ройтерс отбелязва, че придобиването на тези системи би позволило на Киев да укрепи сериозно своите способности да отблъсква руски въздушни атаки.

Коментарите на Зеленски бяха направени вчера, но бяха одобрени за публикуване едва днес.

"В сътрудничество със съответните американски агенции проведохме разговори с компании от отбранителната индустрия относно системи за противовъздушна отбрана. Подготвяме договор за 25 системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът". Смятам, че това е много добра новина - не е лесно, но е дългосрочно", каза Зеленски пред журналисти.

"Тези 25 системи ще бъдат доставяни всяка година в продължение на няколко години. Белият дом може да промени реда (за доставянето им), ако има политическа воля. Разбираме кои европейски страни биха могли да ни дадат приоритет. Има повече положителни аспекти в този въпрос - сега работим, за да получим необходимите решения", подчерта той.

Зеленски, уточни, че европейските страни от НАТО разполагат със свои системи "Пейтриът", както и със системи, принадлежащи на САЩ. "Това означава, че ако всички работят заедно и има добра воля, американските системи, разположени в тези европейски страни, ще могат да бъдат на наше разположение", добави той.

Украйна смята системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" за най-ефективните за сваляне на руски балистични ракети, които се движат няколко пъти по-бързо от скоростта на звука.

Средствата, необходими за закупуването на системите "Пейтриът", се очаква да бъдат набавени предимно от замразени руски активи, както и от двустранни споразумения за сигурност. "За тези системи и количества се нуждаем от подходящо финансиране. Основният източник са средствата от замразените руски активи - финансовата основа за тази сделка е постигната. Разбира се, се нуждаем и от други източници. В момента имаме 28 двустранни споразумения в областта на сигурността. Намирането на средства и изплащането на аванси е реалистично в рамките на тези споразумения", каза Зеленски.

Срещата в Будапеща

Той заяви също, че би бил съгласен да посети Будапеща, където руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да се срещнат, ако бъде направено предложение за тристранна среща или за "совалкова дипломация" чрез посредник.

Пред медиите Зеленски заяви, че американския президент Доналд Тръмп е оказал натиск върху Киев да направи отстъпки по време на напрегната среща между двамата в петък в Белия дом. "След многократни дискусии в продължение на над два часа с (Тръмп) и неговия екип, според мен неговото послание е положително - че ние стоим на важна позиция", заяви украинският президент.

След срещата си със Зеленски Тръмп призова публично за прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия - позиция, която украинският президент подкрепи в коментарите си пред медиите.