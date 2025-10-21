Десетки хиляди войници на Владимир Путин губят живота си за почти никаква земя

Независимо дали и кога Америка реши да достави на Украйна мощните ракети, Путин има по-дълбоки причини за безпокойство. Според анализ на The Economist , тя плаща огромна цена в замяна на минимални победи на бойното поле.

Лятната офанзива на Русия отшумява. Мнозина на Запад се фокусират върху огромния напредък, постигнат от войските ѝ, и върху недостига на украинска жива сила, който тя разкри. Но това е поглед от грешната страна. По-поразително е колко малко територия е завзела Русия в третата си и най-голяма офанзива; и ужасната цена, която е платила в хора и материали. Освен ако нещо драматично не се промени, Владимир Путин няма да може да спечели войната на бойното поле. Фактът, че въпреки това той продължава да се опитва, подсказва, че е изчерпал идеите си.

Невъзможно е да се каже точно колко зле са се справили руските сили. Но данни от спътници и промени в контролните зони показват кога боевете се засилват и това позволява груба оценка. Това съвпада добре с повече от 200 достоверни оценки за жертвите от западни правителства и независими изследователи. Комбинирането на тези данни позволява на The Economist да оцени руските загуби и да ги проследи във времето.

Оценка на The Economist показва, че от началото на пълномащабното нахлуване до януари тази година руските жертви са възлизали на 640 000–877 000 войници, от които 137 000–228 000 са загинали. До 13 октомври тези общи числа са се увеличили с почти 60%, достигайки 984 000–1 438 000 жертви, включително 190 000–480 000 загинали.

Загубите на Русия не са довели до съразмерно увеличение на територията. Откакто бойните линии се стабилизираха след края на първата контраофанзива на Украйна през октомври 2022 г., те почти не са се помръднали. Нито един голям град не е сменил собственика си. С темпото на последните 30 дни, завземането на това, което е останало от четирите региона, които Путин вече претендира - Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие - би отнело до юни 2030 г. (За да окупира Русия цяла Украйна, ще са необходими още 103 години.)

Мета-оценка, базирана на тенденциите в интензивността на войната, териториалните промени и достоверни оценки на загубите от отворени източници и разузнавателна информация

Освен това, внезапен срив в отбранителните линии на Украйна е малко вероятен, като се има предвид как двете армии водят войната. Постоянното наблюдение с дронове, съчетано с прецизни оръжия с голям обсег, направи масирането на сили близо до фронта самоубийствено. Постепенни печалби остават възможни - макар и само на огромна цена - чрез изпращане на малки групи мъже в „зоната на поражение“, за да закрепят предни позиции. Трудно е да се пробият украинските линии. Ако се случи пробив, напредването на масирани сили и техника, необходими за неговото използване, е изключително трудно.

Може би затова боевете това лято изглежда са били много по-малко смъртоносни за Украйна, отколкото за Русия. Има твърде малко данни, за да можем да генерираме мета-оценка на цената за Украйна. Въпреки това, UALosses, уебсайт, е каталогизирал 77 403 смъртни случая сред украинските войници от началото на пълномащабното нахлуване (според него още 77 842 са изчезнали в неизвестност). По дата на смъртта се наблюдава забележима тенденция на спад от миналата есен, като тази година са регистрирани 8668 смъртни случая. Важно е да се отбележи, че това е долна граница и въпреки че независими разследвания са потвърдили съдбата на войниците в списъка, никой не знае колко липсват от този брой. Освен това е по-малко вероятно последните смъртни случаи да са в базата данни, тъй като записването им отнема време (някои никога няма да бъдат включени). Но дори ако истинският брой е два пъти по-голям, цифрите биха предполагали съотношение тази година от приблизително пет убити руски войници на всеки украинец.

При такива темпове, човешката сила може скоро да се превърне в по-сериозно ограничение за Русия, отколкото за Украйна. Когато започна офанзивата, руснаците бяха привлечени с щедри бонуси за набиране на персонал, а вербуването на персонал от страна на г-н Путин изпревари украинското с 10 000-15 000 души на месец. Но тежките жертви на Русия това лято вероятно неутрализираха това предимство.

Само някои от ранените на Путин някога ще се върнат на фронтовата линия – може би 40%, според една оценка от 2024 г. на Международния институт за стратегически изследвания, мозъчен тръст. А в дългосрочен план предлагането на руски мъже, които да бъдат пожертвани по полетата на Източна Украйна, е ограничено от броя, достигащ бойна възраст в Русия. Около 800 000 момчета навършиха 18 години там миналата година. Ненаситното търсене, което посреща ограниченото предлагане, може да означава, че ще са необходими още по-големи бонуси, за да се накарат хората да се присъединят. Ако това не се случи, г-н Путин може да прибегне до наборна военна служба – макар че това би било непопулярно.

Нашите груби изчисления показват, че убитите във войната войници представляват 0,5%-1,2% от предвоенната кохорта мъже под 60-годишна възраст в Русия, в сравнение с 0,6%-1,3% за Украйна, като се вземе предвид данните за мъртвите, мъртвите и изчезналите на UAlosses като отправна точка.

Оборудването е друг проблем. Oryx, холандски сайт за разузнаване с отворен код, потвърди загубата на 12 541 руски танка и бронирани бойни машини; 2674 артилерийски и ракетни системи; 166 самолета; и 164 хеликоптера. Всички тези числа са долни граници. Дръзкият удар на Украйна по руски летища и други цели през юни, използващ дронове, скрити в камиони, разруши може би една шеста от руския флот от стратегически бомбардировачи. Голяма част от това може да бъде заменено, но не евтино и рядко бързо.

И след паузата в американската помощ в края на 2023 г. и началото на 2024 г. - когато липсата, наред с други неща, на артилерийски снаряди доведе до смъртта на много войници - Украйна сега изглежда много по-добре подкрепена от своите съюзници. Помощта не може да върне мъртвите. Но при сегашните тенденции тя би могла да запази аритметиката на изчерпване в полза на Украйна.

Войната се променя и по други начини. Години наред украинската икономика беше ударена от руски ракети. Тя все още страда много повече от Русия. Но сега поне отвръща на удара в някакъв мащаб, отчасти чрез сравнително евтини, произведени в страната ракети и дронове. Ако фронтовите линии останат такива, каквито са, и войната се превърне в война на инсталации, а не на територия, вече не е толкова очевидно, че Русия има превес. Въпреки че икономиката ѝ е много по-голяма от украинската, тя е малка в сравнение с тази на съюзниците на Украйна; и въпреки че са изправени пред редки актове на саботаж, те не са ударени от руски бомби. Всъщност няколко от тях обещаха да увеличат разходите си за отбрана със суми, надвишаващи годишния бюджет на Украйна.

Преди скорошните удари по руската енергийна инфраструктура, проучванията – които винаги трябва да се приемат с резерва в Русия – предполагаха, че населението ѝ е оптимистично настроено за икономиката. Малко признаци сочат към предстоящ колапс. Ако западната подкрепа за Украйна се запази, войната може да продължи с огромни разходи, като Русия ще набира скорост само бавно.

Но способността на Русия да продължи да се бори с днешните темпове може би също е към своя край. И ако Путин продължи въпреки това, той би се изложил на друг риск. След три години на осуетени офанзиви, внезапен колапс може да стане по-вероятен в руската военна икономика, отколкото в отбранителните линии на Украйна.