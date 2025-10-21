Заради климатичните промени: Откриха комари в Исландия

Глобалното затопляне прави Исландия по-гостоприемна за насекоми и комари - до този месец страната беше едно от малкото места в света, където нямаше популация от комари. Другото место е Антарктида, съобщава The Guardian.

Учените от известно време прогнозират, че комарите биха могли да се установят в Исландия, тъй като има изобилие от местообитания за размножаване, като блата и езера. Много видове обаче няма да могат да оцелеят в суровия климат.

Но Исландия се затопля четири пъти по-бързо от останалата част от северното полукълбо. Ледниците се топят и във водите на страната са открити риби от по-топлите, южни климати, като скумрия.

Със затоплянето на планетата, по целия свят са открити все повече видове комари. Във Великобритания тази година бяха открити яйца на египетския комар (Aedes aegypti), а в Кент беше открит азиатският тигров комар (Aedes albopictus). Това са инвазивни видове, които могат да разпространяват тропически болести като денга, чикунгуня и вируса Зика.

Матиас Алфредсон, ентомолог в Института по естествени науки на Исландия, потвърди откритията там. Той сам идентифицира насекомите, след като те му бяха изпратени от гражданин учен.

"Три екземпляра от Culiseta annulata бяха открити в Кидафел, Кьос, две женски и един мъжки. Всички те бяха събрани от винени въжета по време на винено бране, целящо привличане на молци".

Видът е студоустойчив и може да оцелее в исландските условия, като се укрива през зимата в мазета и хамбари.