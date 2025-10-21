Щетите от грандиозния обир в Лувъра са в размер на 88 млн. евро

Прокурорът на Париж Лор Бекюо съобщи тази вечер, че щетите от грандиозния обир на бижута от Лувъра в неделя са оценени от куратора на музея на 88 милиона евро, предаде Франс прес. Прокурорката поясни, че това е само икономическият аспект на зрелищната кражба.
„Щетите са оценени от куратора на Лувъра на 88 милиона евро, сума, която е „изключително впечатляваща, но няма нищо общо и не може да се сравни с историческия ущърб", добави прокурорката пред Ер Те Ел. Тя уточни, че престъпниците „няма да спечелят" тази сума, „ако им хрумне много лошата идея да стопят тези бижута", пише БТА.