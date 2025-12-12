Роузи Хънтингтън-Уайтли става моден директор на луксозен бранд

Роузи Хънтингтън-Уайтли поема в нова посока.

Супермоделът е новият моден директор на луксозния бранд FWRD, съобщиха от компанията в официално изявление.

През годините Роузи е символ на съвременната жена – силна, борбена, амбициозна и естествено красива. Тя е майка, бизнесдама, актриса и модел, а освен това е и любима на един от най-желаните мъже в Холивуд – Джейсън Стейтъм.

Престижната онлайн платформа за луксозна мода обяви, че назначава Роузи Хънтингтън-Уайтли за моден директор, затвърждавайки позицията ѝ като лидер, който умело комбинира стратегия, стил и правилен избор на водещо лице на своя бранд.

Назначението на Роузи Хънтингтън-Уайтли е знак за нова ера, в която модата и красотата се ръководят от личности с усещане за естетика, безупречен личен стил и дълбоко разбиране за тенденциите в стил „тих лукс“.

