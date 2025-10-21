Тръмп очаква търговска сделка с Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква да сключи „добра“ търговска сделка с китайския президент Си Дзинпин на регионалната среща на върха следващата седмица, въпреки че предупреди, че дългоочакваната среща все още може да бъде отменена.

Тръмп многократно променяше мнението си относно срещата с китайския президент на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в Южна Корея, откакто за първи път я обяви.

„Сега ще сключим справедлива сделка и мисля, че срещата ще бъде много успешна. Разбира се, много хора я очакват с нетърпение“, каза Тръмп по време на обяд с републикански сенатори в Белия дом, цитиран от АФП.

Но след това добави: „Може би няма да се състои. Може да се случи нещо, например някой да каже: „Не искам да се срещам. Прекалено неприятно е.“ Но всъщност не е неприятно.“

Тръмп обяви за първи път на 19 септември, че ще се срещне с Си в Южна Корея – което ще бъде първата им среща откакто се върна в Белия дом – и ще пътува до Китай в началото на следващата година.

Но на 10 октомври той заплаши да отмени преговорите с Си и заплаши Китай с масивни мита, след като Пекин наложи ограничения върху износа на редкоземни минерали, само за да промени курса си.

Американският президент обаче явно отново е смекчил позицията си, като вчера посочи, че ще се срещнат и че пътуването му до Китай „в началото на следващата година“ е „почти сигурно“.

Си не е единственият лидер, към когото 79-годишният Тръмп се отнасяше топло и студено напоследък.

По-рано той каза, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща в рамките на две седмици, за да обсъдят войната в Украйна. Но Белият дом обяви, че засега няма планове за среща „в близко бъдеще“, пише БГНЕС.