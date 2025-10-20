Разгръщането на US ядрената енергия в Африка е добро за бизнеса, лошо за Китай и Русия

Ядрената енергия несъмнено ще играе ключова роля в бъдещето на Африка, а Китай и Русия изпреварват Съединените щати. Енергията е не само проблем за националната сигурност, предвид влиянието, което дава на Пекин и Москва, но е и огромна бизнес възможност, която засяга всички сектори на икономиката, включително критичните минерали.

Въпреки предимството на Китай и Русия, Съединените щати имат възможност да се утвърдят отново като сериозен конкурент, като се съсредоточат върху разработването на микро и малки модулни реактори ( SMR ) и също така работят за координиране на по-добро финансиране и частно участие за износ на тази технология за своите африкански партньори, пише за TNI Лиъм Кар, ръководител на екипа за Африка по проекта „Критични заплахи“ в Американския институт за предприемачество.

600 милиона африканци нямат достъп до електричество, което е близо 40% от континента. Този недостиг не само се отразява на здравето, като замърсяването с биомаса убива милиони африкански деца всяка година, а липсата на електричество ограничава здравните услуги и икономическото развитие. Мините, центровете за данни и други икономически проекти, които стимулират икономическия растеж на континента, са енергоемки. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) изчислява , че икономическият растеж в Африка ще доведе до нарастване на търсенето на електроенергия с 40% до 2030 г. и почти седем пъти повече от сегашното му ниво до 2050 г.

Африканските страни все повече се насочват към ядрената енергия, като половината от 30-те „нови страни “ на МААЕ се намират в Африка. Възобновяемите енергийни източници, като слънчевата и вятърната енергия, със сигурност ще присъстват в бъдещия енергиен микс на Африка. Необходими са обаче по-големи базови енергийни натоварвания и по-стабилни и икономически ефективни енергийни източници, за да се подпомогнат цифровизацията, индустриализацията и урбанизацията, които са в основата на икономическия растеж на Африка.

Въпреки че волята за ядрена енергия очевидно съществува, африканските страни са изправени пред различни предизвикателства при разработването на ядрени енергийни източници. Първо, големите електроцентрали струват милиарди , предимно под формата на първоначални инвестиции, които много правителства не могат да си позволят. Освен това, много страни не разполагат с експертен опит в подкрепа на инженерните, оперативните и регулаторните функции, свързани с ядрената енергия. И накрая, ядрената енергия изисква обширна инфраструктура - както „твърда“ инфраструктура за поддръжка на ядрени съоръжения и разширена електрическа мрежа, така и „мека“ инфраструктура, състояща се от необходимите регулаторни и институционални рамки.

Русия се позиционира като световен лидер на пазара на ядрена енергия, включително в Африка. Кремъл е привлекателен партньор благодарение на всеобхватния си пакет от помощ , който включва щедри възможности за финансиране, образователно обучение и инфраструктурна подкрепа, всички лесно достъпни чрез държавната енергийна компания „Росатом“. 21 африкански държави са подписали споразумения за ядрено сътрудничество с Русия през последното десетилетие, включително поне осем предложени или в процес на изграждане големи атомни електроцентрали . Кремъл също така търси сделки за добив на уран в Африка, за да увеличи контрола си върху пазара на ядрена енергия, като континентът държи 20% от световните запаси от уран.

Китай все повече изнася своя опит . Пекин бързо разшири подкрепяните от държавата „ ядрени “ или „ зелени “ инициативи „Един пояс, един път“ в чужбина, включително в Африка, въпреки че не предложи публично финансиране за ядрена енергия в Африка от 2012 до 2021 г. От шестте африкански държави, които са достигнали поне втората фаза от етапите на ядреното развитие на МААЕ, Китай има споразумения с четири – Гана, Кения, Нигерия и Южна Африка. През 2024 г. Китай проведе първия си Китайско-африкански форум за мирно използване на ядрените технологии в Етиопия и ще проведе бъдещи форуми като част от своя Пекински план за действие за периода 2025-2027 г.

Китайското и руското господство в ядрения сектор ще се превърне в дългосрочни партньорства и лостове. Пекин и Москва си осигуряват десетилетия влияние благодарение на дългите срокове и широкия обхват на проектите за ядрена енергия. Енергията също е равносилна на лостове. Африканските страни, които разчитат на подкрепени от Китай или Русия енергийни проекти или гориво, може да се почувстват принудени – или да бъдат принудени – да се обединят с Китай и Русия по чувствителни теми, за да защитят своите икономики и цялостната си национална сигурност. Москва превърна енергийната си зависимост като оръжие срещу Запада , откакто нахлу в Украйна.

Съединените щати също пропускат значителни бизнес възможности, като не успяват да дадат приоритет на енергийния сектор. Енергийният сектор на Африка е един от най-бързо развиващите се сектори на континента. Американските компании са участвали в сделки на стойност над 25 милиарда долара и са имали още 20 милиарда долара в предстоящи проекти в началото на 2025 г.

Веригите за доставки на критични минерали са преплетени и с енергийната инфраструктура. Американските инвестиции в енергетиката могат да помогнат за изграждането на енергийна инфраструктура, необходима за подпомагане на производството на минерали и за насърчаване на по-голямо развитие на мини, като по този начин се осигури достъп до минерали за САЩ.

Появата на микро и малки модулни реактори предоставя възможност на Съединените щати да се завърнат в играта. Малките модулни реактори (SMR) са по- подходящи за много африкански страни поради по-ниската си първоначална цена и по-добрата съвместимост с по-малки енергийни мрежи. Тяхната модулност ги прави и по-устойчиви на прекъсвания във веригата за доставки и по-подходящи за безопасно разполагане в по-широк спектър от места, като например селски райони и енергоемки икономически обекти.

За щастие на Съединените щати, малките морски реактори (SMR) са по-подходящи за американските силни страни, отколкото по-големите електроцентрали. SMR са много по- съвместими с частните инвестиции и иновации поради по-ниската си цена, модулността и потенциала за масово производство. Големите електроцентрали, от друга страна, са подходящи за държавните предприятия за ядрена енергия на Китай и Русия и огромните суми публично финансиране , които те осигуряват.

Съединените щати вече разполагат с много от ресурсите, от които се нуждаят, за да се качат на вълната на революцията на малките морски реактори (SMR). Съединените щати инвестираха милиарди в разработването на SMR през последното десетилетие, а администрацията на Тръмп преодобри финансиране от 900 милиона долара в подкрепа на вътрешното разработване на SMR като част от инициативата на президента Тръмп за „ освобождаване “ на американската енергетика и учетворяване на производството на ядрена енергия.

Администрацията на Тръмп също така подкрепи усилията за износ на тази технология чрез продължаваща подкрепа за програмата FIRST , правителствена инициатива за използване на публично-частни партньорства в подкрепа на страните партньори с обучение и изграждане на капацитет, регулаторна подкрепа и обществени поръчки за SMR. FIRST подкрепя американски компании и вече е помогнала на Съединените щати да осигурят сделки за разработване на SMR технология в Гана , Кения, Нигерия и Руанда.

Въпреки това, Съединените щати ще бъдат в ожесточена конкуренция с Китай и Русия. Русия разположи първите си плаващи малки морски реактори (SMR) на вътрешния пазар и преговаря за сделки за износ на технологията в крайбрежните африкански страни . Китай и Русия разработиха първите си наземни SMR и подписаха споразумения съответно с Южна Африка и Зимбабве за евентуален износ на SMR технология.

Предвид тази позиция, Съединените щати трябва да се съсредоточат върху увеличаването на усилията си. Финансирането ще остане ключов въпрос, а съвместните споразумения за финансиране – както за западните разработчици, така и за африканските купувачи – трябва да бъдат фокусна точка. Съединените щати трябва да работят със своите съюзници, за да помогнат за съвместното разработване и съфинансиране на износа на малки морски реактори (SMR) за Африка. Такива партньори включват Аржентина, Канада, Япония и Южна Корея , всички от които са членове на FIRST с вече съществуващи проекти в Африка.

Ангажираността на Съединените щати с регионалните икономически и енергийни блокове на Африка ще бъде от решаващо значение. Африка има осем регионални икономически блока и пет регионални енергийни пула , които подкрепят трансграничната търговия с електроенергия. Ангажирането на тези блокове ще генерира съвместно финансиране за многонационални проекти. За малките морски реактори (SMR) това може да се осъществи под формата на поръчки на едро, което би направило износа на SMR по-финансово жизнеспособен за частните компании. Регионалните инвестиции в енергетиката ще подкрепят и други регионални инфраструктурни, търговски и инвестиционни възможности, включително в сектора на критичните минерали.

Друг вариант за финансиране, публично-частните партньорства, става все по-жизнеспособен. Институции за финансиране на развитието, като Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, станаха по-склонни да финансират проекти за ядрена енергия през последните години. Надяваме се, че тази промяна ще бъде отразена и от африканските и други международни финансови институции, които избягваха финансирането на ядрена енергия.

За да подкрепят тези различни инициативи, Съединените щати и техните африкански партньори трябва да използват по-добре всеобхватните инструменти, с които вече разполагат – Африканската континентална зона за свободна търговия (AfCFTA) и Power Africa. За африканските страни AfCTFA ще помогне за мобилизирането на капитал за инвестиране в регионални публично-частни партньорства и ще улесни износа на излишък от енергия, като и двете насърчават мащабирането на енергийни проекти. AfCTFA ще даде възможност на африканските страни, особено тези в програмата FIRST, да станат водещи партньори на Съединените щати в по-нататъшното разпространение на ядрени технологии и експертиза на континента без търговски ограничения. За американските компании AfCFTA има потенциала да създаде по-унифицирана пазарна и регулаторна система през националните граници, което допълнително ще даде възможност за поръчки на едро и ще улесни работата с множество държави.

Администрацията на Тръмп трябва да възстанови финансирането на Power Africa, програма, която е ясно съобразена с енергийните инициативи на президента, но за съжаление се оказа странична щета по време на съкращенията на DOGE през 2025 г. Програмата е стимулирала над 80 милиарда долара ангажименти от други частни и публични потоци на финансиране от 2013 г. насам, което е довело до допълнителни 14,3 гигавата електроенергия и повече от десетократна възвръщаемост на финансирането. Renewing Power Africa ще осигури повече съвместно финансиране, публично-частни партньорства и ще подкрепи други инструменти за намаляване на риска – като заеми и гаранции по заеми – за стимулиране на инвестициите в САЩ.

Африканските страни са определили ядрената енергия като обещаващ енергиен източник и Съединените щати трябва да се вслушат в своите африкански партньори. Африканските страни не искат да бъдат обвързани от Пекин или Москва, но Вашингтон трябва да предложи конкурентни алтернативи. Съединените щати са в добра позиция да го направят с появата на малките морски реактори (SMR), но трябва да използват по-добре инструментите си, за да разширят настоящите си усилия.